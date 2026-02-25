Les progrès du football panaméen grâce au soutien du programme FIFA Forward 

La Fédération panaméenne de football (FPF) a présenté son Centre de haute performance, une initiative stratégique pour le développement du football dans le pays

La sélection masculine participera cet été à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ après avoir manqué l’édition 2022

Quant aux U-17, ils ont validé leur qualification pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2026™

Grâce à l’excellent travail effectué par la Fédération panaméenne de football (FPF) et ses équipes nationales, le Panama s’affirme comme une puissance footballistique montante en Amérique centrale. Cette réussite n’est pas seulement le résultat de prestations remarquables sur le terrain, qui lui permettent de renouer avec les grandes compétitions, elle est également le fruit des efforts déployés par la fédération.

Ce travail considérable s’est matérialisé début février, lors de la présentation officielle par la FPF du projet de Centre de haute performance aux représentants des associations membres d’Amérique. Cette initiative, stratégique afin de poursuivre le remarquable développement du football panaméen, est soutenue par le programme Forward de la FIFA.

« Son soutien financier s’est révélé déterminant afin de donner vie à un projet de cette ampleur, grâce à des bases solides et en permettant d’avancer sur des infrastructures clés sans compromettre la stabilité institutionnelle », a déclaré Matthew De Roche, directeur du développement de la FPF.

« La FPF a pris la décision stratégique de développer le Centre de haute performance en plusieurs étapes. Cette approche permet d’optimiser les ressources, de limiter les risques et de donner la priorité aux secteurs qui génèrent un impact sportif majeur à court terme, sans jamais perdre de vue l’objectif à long terme », a-t-il ajouté.

Le présent et le futur du football panaméen reposeront sur ce Centre de haute performance, puisqu’il servira à toutes les équipes nationales. « L’intégralité de la préparation de nos sélections se retrouve au sein d’un seul et même espace, des jeunes à l’équipe A. Cela nous permet de travailler à partir de ressources sportives extrêmement ambitieuses, tout en planifiant à long terme sans dépendre d’infrastructures extérieures », a-t-il expliqué.

Le programme FIFA Forward est conçu pour apporter aux associations membres un soutien complet et personnalisé sur le plan du développement du football, à travers le financement et l’accompagnement, comme en témoigne le Centre de haute performance de la FPF.

« Le programme Forward ne s’est pas contenté de rendre possible l’avancement du Centre de haute performance, il a permis au projet de se développer en suivant une logique de durabilité, de bonne gouvernance et de planification stratégique. Cela servira le football panaméen pour les décennies à venir » a affirmé De Roche.

« Le soutien de la FIFA a été déterminant pour le développement du football au Panama. Au-delà de l’aide financière, la véritable valeur du programme réside dans sa structure et dans le cadre de référence exigé », a-t-il poursuivi.

« À l’avenir, nous espérons que le Centre de haute performance devienne notre colonne vertébrale. Nous souhaitons que cet espace soit le lieu de référence pour la formation des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des autres acteurs du football. »

Nombreuses sont les preuves témoignant des avancées du football panaméen en Amérique centrale, et ses équipes nationales le prouvent en répondant présentes au sein des compétitions de la FIFA.

La sélection féminine a fait ses débuts à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ lors de la dernière édition en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. L’équipe a offert une performance plus qu’honorable, en laissant son empreinte grâce au superbe but de Marta Cox face à la France.

« C’est le résultat d’un processus structuré, du renforcement des catégories inférieures, de la professionnalisation des entraîneurs, d’une infrastructure adaptée, d’une gouvernance efficace, et de la formation complète des joueurs. Lorsque l’intégralité de l’écosystème fonctionne de manière harmonieuse et sur le long terme, la qualification à la Coupe du Monde cesse d’être une surprise et devient un objectif réaliste », a commenté De Roche, confirmant une nouvelle fois le travail remarquable réalisé par la FPF.

Le dernier fait marquant pour le football panaméen ? La qualification obtenue pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™, qui se déroulera au Qatar. Ce sera la cinquième participation du Panama après avoir obtenu son billet dans le cadre des éliminatoires de la Concacaf. La sélection U-17 a remporté tous ses matches, disputés au stade Rommel-Fernández à Panama City, la capitale du pays.

« Cette qualification est essentielle, puisqu’elle offre l’opportunité de mettre en place des programmes avec ces jeunes tout en leur permettant d’évoluer au plus haut niveau. Cela leur permet de se développer en tant que footballeurs », a expliqué Felipe Baloy.

Baloy, sélectionneur de l’équipe U-17 du Panama, a écrit l’histoire du football dans son pays. Il est le premier Panaméen à se qualifier pour une Coupe du Monde en tant que joueur et désormais comme entraîneur d’une équipe nationale, faisant de lui une figure importante concernant le développement du football au Panama.

« Le football panaméen a beaucoup évolué, et ce sur tous les plans. Les sélections rivalisent au plus haut niveau et valident leurs billets pour les compétitions internationales. Un travail important est effectué auprès des plus jeunes, pour leur permettre de se montrer compétitifs dès le plus jeune âge », a-t-il expliqué.

« Il est essentiel que la FPF continue d’investir dans la formation et le développement pour continuer à progresser encore davantage. Le fait que nos jeunes évoluent dans des championnats importants au niveau national aide toutes les sélections juniors et nous permet de nous qualifier pour les compétitions, pas seulement pour participer, mais aussi pour rivaliser. »

Baloy a également eu un mot pour la FIFA et la décision d’augmenter le nombre de pays participant à la Coupe du Monde U-17, désormais annuelle, un changement qui bénéficie également au Panama.