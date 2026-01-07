Le Mexique lance des championnats nationaux grâce au soutien du programme Forward de la FIFA

En 2025, le pays a organisé pour la première fois des championnats nationaux U-9 et U-11

Ces compétitions ont réuni près de 2 000 garçons et filles des 32 États mexicains lors d’une grande fête du sport organisée à Puebla

L’événement a bénéficié du soutien du programme de développement FIFA Forward

Près de 2 000 garçons et filles issus des 32 États mexicains ont pris part au lancement d’un projet historique organisé par la Fédération Mexicaine de Football (FMF) avec le soutien du programme de développement FIFA Forward. Son objectif : garantir l’égalité des chances à la base de la pyramide nationale du football.

C’est dans l’État de Puebla que s’est tenue l’édition inaugurale d’un événement destiné à façonner l’avenir du football mexicain. La FMF a en effet organisé la première édition des Championnats nationaux de football dans les catégories U-9 et U-11, une initiative qui a demandé un effort logistique sans précédent dans ces catégories et marque un tournant dans la détection et le développement des talents chez les enfants.

Car loin de se vouloir un événement isolé, cette édition constitue la pierre angulaire d’un projet stratégique soutenu par le programme FIFA Forward et conçu pour transformer la structure du football de base dans le pays.

La mise en place de ces tournois répond à la nécessité de rendre plus compétitif le football de jeunes pratiqué en dehors du cadre scolaire. En effet, l’absence de compétitions de haut niveau unifiées dans les catégories de jeunes limite depuis longtemps le développement technique et l’épanouissement social des jeunes joueurs et joueuses.

Tous les participants sont déjà des champions, car s’ils sont là, c’est qu’ils ont remporté les éliminatoires dans leur État respectif. Je tiens à féliciter et remercier l’État de Puebla pour l’organisation de cet événement. Mauricio Bailon Directeur général du développement sportif à la FMF

Pour relever le défi, la collaboration avec la FIFA a été essentielle. À travers son programme Forward, l’instance dirigeante du football mondial a investi plus d’un million de dollars afin de garantir la viabilité du projet jusqu’en 2027, et fournit également un suivi et des conseils indispensables au développement de ces compétitions.

Conformément aux principes du développement de l’enfant, l’édition 2025 prévoyait des formats à 7 contre 7 et 9 contre 9, spécialement pensés pour répondre aux besoins et aux capacités physiques, techniques et tactiques des jeunes filles et garçons des catégories d’âge représentées.

Le fait de réduire le nombre de joueurs ainsi que les dimensions du terrain permet de faire en sorte que chaque enfant touche davantage le ballon, prenne plus de décisions par minute et évolue dans un environnement adapté à son stade de croissance, le format traditionnel à 11 contre 11 étant souvent prématuré pour ces catégories.

Sergio Palacios, responsable de développement régional de la FIFA pour les Amériques a ainsi précisé : « Cette première édition des Championnats nationaux, organisée à Puebla, constitue une base essentielle pour le développement à long terme du football au Mexique. Elle ne couronne pas simplement les champions et championnes de chaque catégorie : elle constitue également le complément idéal pour renforcer le parcours sportif des jeunes footballeurs et footballeuses dans ce vaste pays, depuis leurs premiers pas dans le football jusqu’à leur arrivée en sélection nationale. »

Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de soutenir cette initiative à travers le programme FIFA Forward, qui aide chaque génération à suivre un parcours clair et structuré et lui offre véritablement la possibilité de progresser et de se projeter dans une carrière en équipe nationale. »

Une grande fête du football sur 16 terrains

L’ampleur de l’événement à Puebla parlait de lui-même, puisque pas moins de 128 équipes représentant les 32 États mexicains ont répondu à l’appel, ce qui a permis d’organiser 290 matches en trois jours. Des rencontres étaient ainsi disputées en parallèle sur 16 terrains, donnant lieu à une authentique fête du football.

La réussite de l’événement est à mettre au crédit de la coopération entre le secteur amateur de la FMF et le secrétariat aux Sports et à la Jeunesse du gouvernement de Puebla, qui a facilité l’accueil des délégations.

Les premiers champions de l’histoire

Quatre sélections régionales ont été sacrées au terme de ces trois journées de compétition et d’émotion dans les catégories suivantes :

U-9 filles : Basse-Californie (finaliste : Tamaulipas)

U-9 garçons : Veracruz (finaliste : Coahuila)

U-11 filles : Durango (finaliste : Veracruz)

U-11 garçons : San Luis Potosí (finaliste : Coahuila)

Cette édition inaugurale ne constitue que la première étape d’un événement qui sera enrichi en 2026 et 2027 par des compétitions U-12 et U-13.

Soutenu par la FIFA, le Mexique réaffirme que les investissements les plus importants doivent être dirigés vers la base, en veillant à ce que les talents, quelle que soit leur région d’origine, disposent d’un cadre digne, structuré et méthodologiquement adapté pour s’épanouir.