Trajkovski et la Macédoine du Nord rêvent en grand

Après avoir participé à l’UEFA EURO 2020, les Lynx espèrent désormais franchir un cap sur la scène mondiale

Le programme FIFA Forward a joué un rôle déterminant dans le développement du football nord-macédonien

Environ 2,8 millions de dollars ont été investis dans des projets d’infrastructure afin de favoriser une croissance durable dans le pays.

David contre Goliath – ou ces "petits poucets" qui écrivent des contes de fée sur la scène internationale : comme l’ont montré d’innombrables exemples, les rêves peuvent devenir réalité dans le football. Les supporters de l’équipe nationale de Macédoine du Nord le savent très bien. La sélection balkanique est entrée dans l’histoire en participant à l’UEFA EURO 2020, son premier tournoi majeur, et se trouve désormais à l’aube d’écrire un nouveau chapitre en visant une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Les Lynx ne sont plus qu’à deux victoires en barrages de décrocher l’une des dernières places pour la Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année, le premier adversaire se dressant sur leur route étant le Danemark. « Honnêtement, c’est l’un des matchs les plus importants de ma carrière internationale. Il n’y a pas de meilleure sensation que de gagner dans des moments comme celui-ci et de se battre pour une place à la Coupe du Monde. J’espère que nous pourrons répéter ce que nous avons fait à Palerme », lance Aleksandar Trajkovski, en référence à la victoire surprise 1-0 contre l’Italie en demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2022.

« La pression est sur eux ; nous n’avons rien à perdre. Nous aborderons le match calmement et donnerons tout sur le terrain. Quoi qu’il arrive, nous sommes prêts », a souligné Aleksandar Trajkovski.

Le football a connu un essor considérable en Macédoine du Nord ces dernières années, grâce en grande partie au soutien de la FIFA, notamment via le programme FIFA Forward. En juin dernier, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est montré optimiste quant à l’avenir du football dans ce pays enclavé d’Europe du Sud-Est, à l’issue d’une rencontre avec Masar Omeragić, président de la Fédération de football de Macédoine (FFM), saluant sa « vision pour le football dans son pays ».

« Grâce au soutien de la FIFA et de son programme Forward, notre fédération et le football macédonien disposent d’une véritable opportunité de faire progresser le football à tous les niveaux », explique Masar Omeragić. « De l'amélioration de nos installations jusqu'au développement des catégories juniors le partenariat avec la FIFA est une marque de confiance et une vision partagée pour un football plus organisé, plus solide et plus compétitif. Grâce à un plan clair et à un travail assidu, nous continuons à construire un système qui crée les meilleures conditions pour les nouvelles générations et pour de meilleurs résultats. »

L’un des objectifs clés de la FFM est le développement des infrastructures. Pour y parvenir, une grande partie des fonds du programme FIFA Forward – environ 2,8 millions de dollars – a été investie dans la rénovation des stades et les centres d’entraînement. Cela témoigne d’un engagement clair en faveur d’une croissance durable et du développement à long terme du football dans le pays.

Plus de 205 000 dollars ont été investis pour moderniser le terrain principal en gazon naturel du Centre d’entraînement Petar Miloševski, situé dans la capitale, Skopje. La pelouse a été rénovée et des systèmes de drainage et d’irrigation à la pointe de la technologie ont été installés, portant le terrain aux normes internationales. Ce gazon naturel de haute qualité offre des conditions optimales pour le développement des joueurs professionnels comme des jeunes tout au long de l’année, tout en contribuant à réduire le risque de blessures.

Cette progression à long terme se reflète également dans le Classement Mondial masculin FIFA/Coca-Cola. En mars 2017, la Macédoine du Nord occupait la 166ᵉ place. Moins de dix ans plus tard, elle a grimpé de 100 rangs au regard de dernière édition de ce classement – une preuve claire de la tendance positive et soutenue.

Une vision nationale, globale et profonde

L’investissement ne se limite pas au football d’élite, mais s’étend également au football de base. Des terrains ont également été rénovés à Lipkovo et à Dojran, des villes situées respectivement au nord et au sud du pays. Ces installations modernisées offrent de nouvelles opportunités aux clubs locaux, aux jeunes joueurs et aux communautés dans leur ensemble.

Parallèlement, le stade Petar Miloševski à Bitola a lui aussi été rénové. Environ 155 000 dollars ont été investis pour l'améliorer, notamment le Media Center et les espaces VIP. L’objectif était d’élever la fonctionnalité et le confort aux standards internationaux.