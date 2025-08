L'Estadio Nacional de Managua se modernise avec le soutien de FIFA Forward

L'Estadio Nacional de Managua a fait l'objet de rénovations essentielles

Les travaux ont notamment porté sur l'amélioration de l'accessibilité et de la sécurité

FIFA Forward a contribué en apportant des conseils techniques et un financement d'environ 1 800 000 USD

Le 14 avril 2011 est une date emblématique pour le football nicaraguayen. Ce jour-là, le paysage sportif du pays d'Amérique centrale a connu un changement radical. À Managua, capitale du pays, les portes de l'Estadio Nacional s'étaient ouvertes pour la première fois et l'enceinte était devenue le premier stade de football nicaraguayen à être homologué par la FIFA.

D'une capacité de 20 000 places assises, le stade accueille depuis lors la sélection pinolera. Cependant, comme dans toute infrastructure ambitieuse, certains besoins non anticipés par le projet initial sont apparus au fil des années.

Afin de satisfaire aux normes internationales et de répondre aux besoins de tous les fans, la Fédération nicaraguayenne de football (FENIFUT), avec les conseils techniques et le financement du Programme de développement FIFA Forward, a entrepris un vaste projet de rénovation du stade, divisé en trois phases différentes et financé par les prochains cycles de FIFA Forward.

FIFA Forward au Nicaragua 00:48

"Je voudrais féliciter la FIFA et le Président Gianni Infantino pour le projet FIFA Forward, qui a particulièrement bénéficié aux associations membres qui ont moins de ressources économiques et qui reçoivent ainsi les moyens de réaliser des travaux d'infrastructure. Ce projet profite aux footballeurs comme aux supporters", a déclaré Manuel Quintanilla, président de la FENIFUT.

Au cours de la phase 2, l'un des aspects qui a fait l'objet d'une attention urgente était l'adaptation aux personnes à mobilité réduite. Pour le confort et la sécurité de ces personnes et de celles qui les accompagnent, un investissement a été réalisé pour la création d'une plateforme stratégiquement située au sommet de la tribune principale. En outre, 12 toilettes entièrement aménagées ont été inaugurées.

Les améliorations destinées aux personnes en situation de handicap ne s'arrêtent pas là. Des rampes d'accès ont été construites dans les tribunes nord et sud menant directement aux parkings. Celles-ci ont été dotées d'un revêtement de sol antidérapant et d'une signalisation tactile, facilitant ainsi la mobilité et l'orientation des personnes malvoyantes.

Un autre défi consistait à assurer la sécurité du public en cas d'urgence. Trois sorties d'évacuation ont donc été installées, toutes équipées de mains courantes et de portes à charnières et sans verrous, pour une sortie rapide et efficace.

Dans le même ordre d'idées, la tribune dispose désormais d'un système d'éclairage composé de 7 ponts en fibre de verre équipés de puissants projecteurs LED de 84 000 lumens, tous placés pour améliorer et ne pas entraver la visibilité du terrain depuis les tribunes.

À cet égard, Jair Bertoni, directeur du Département des Associations membres de la FIFA pour les Amériques, a déclaré : "Lors de ma première visite au Nacional en 2017, il était clair que le stade ne disposait pas des conditions adéquates que méritait une enceinte de cette importance, qui accueille des matches du championnat local, des équipes nationales et plusieurs tournois internationaux. Malgré le scepticisme ambiant, nous avons décidé de travailler avec la FENIFUT pour que le Nicaragua dispose d'un stade qui soit un modèle dans la région et réponde à toutes les exigences pour que ses différentes sélections nationales puissent jouer leurs matches dans cette enceinte sportive".

Le parking a également fait l'objet d'une attention particulière, notamment pour faire face aux intempéries et au trafic intense. Un revêtement spécifique a été utilisé au sol, conçu aussi bien pour la saison des pluies afin d'éviter les flaques et la formation de boue, que pour la saison sèche afin de réduire la poussière et protéger ainsi les voies respiratoires des usagers.

Dans le bâtiment principal, une nouvelle zone d'accueil a été construite avec toutes les mesures de confort pour les utilisateurs du premier niveau du stade. Une salle de presse de 58 mètres carrés a également été édifiée, où des conférences de presse peuvent être organisées. Juste à côté, une zone mixte a été aménagée pour y réaliser notamment de courtes interviews avec les joueurs.

D'autres améliorations ont été apportées, comme la construction de deux vestiaires pour les arbitres et le réaménagement complet des deux vestiaires avec un nouvel espace douches, des casiers métalliques et des bancs intégrés. Une nouvelle infirmerie a été créée, ainsi que des bureaux pour le délégué et le responsable. Enfin, des rénovations internes ont été effectuées dans le bâtiment principal, telles que la peinture, l'étanchéité et le renforcement de la structure entre les loges VIP.

"Nous avons achevé avec succès la deuxième phase de la rénovation du National. Nous avons reçu le soutien de la FIFA à travers les fonds du projet Forward, des fonds qui sont sans aucun doute essentiels pour le développement de l'infrastructure et, par voie de conséquence, celui du football en général. Nous avons créé un site décent qui répond à toutes les exigences pour accueillir des matches internationaux et nous avons même déjà hébergé quelques compétitions internationales", a déclaré José María Bermúdez, secrétaire général de la FENIFUT.

Ces rénovations ne profiteront pas seulement au football masculin, mais auront également un impact significatif sur le football féminin ainsi que celui des catégories de jeunes. Grâce à ces installations de haute qualité et à cet environnement sûr et accessible pour les supporters, tout est prêt pour que les futures générations de footballeurs nicaraguayens poursuivent leurs rêves et fassent passer le football pinolero au niveau supérieur.