Les associations membres des Caraïbes se réunissent pour discuter de l'avenir du Programme Forward

22 associations membres ont participé à deux séminaires axés sur FIFA Forward 3.0.

Au menu des sujets vastes et variés à propos du football

Le président de la FIFA Gianni Infantino a ouvert le séminaire

Le 4 octobre 2023, la FIFA a achevé avec succès deux séminaires organisés pour les associations membres (AM) des Caraïbes, dans le but de maximiser l'utilisation des fonds alloués pour le cycle FIFA Forward 3.0.

Afin d'assurer une attention personnalisée aux associations membres, la première édition s'est tenue du 27 au 29 septembre avec onze associations membres, et la seconde du 2 au 4 octobre avec le même nombre de participants. Les deux ateliers ont abordé un large éventail de sujets clés concernant la consolidation et la promotion du football dans la région.

Jair Bertoni, Directeur régional des Associations membres des Amériques de la FIFA, a souligné l'importance des séminaires. "Ces réunions sont des rendez-vous cruciaux dans notre calendrier. Les deux ateliers ont été très productifs et adaptés à notre objectif alors que nous continuons à renforcer les capacités des présidents, des secrétaires généraux et du personnel en charge de FIFA Forward", a-t-il déclaré.

"Notre objectif est de leur fournir toutes les informations pertinentes et les outils pour maîtriser la gestion du programme. La contribution de plusieurs experts de la FIFA a plus que jamais rapproché l'instance de ses associations membres, en améliorant l'interaction pour professionnaliser les domaines clés sur et en dehors du terrain."

Lors de la journée inaugurale, les participants ont exploré le cadre réglementaire de FIFA Forward 3.0. Cette session visait à garantir que toutes les associations membres comprennent parfaitement les directives, assurant ainsi une gestion adéquate et une utilisation correcte des fonds. Le football féminin et son développement étaient également au menu du jour, abordant la manière dont les Caraïbes peuvent participer activement à sa croissance continue.

L'intégrité sportive a également occupé une place prépondérante dans les débats. L'importance du respect de la réglementation et l'accent mis sur la création et le renforcement de mécanismes dans la préventions de la manipulation des matchs, ainsi que la lutte contre la discrimination, ont également été abordées, réitérant la position de tolérance zéro de la FIFA.

La deuxième journée s'est concentrée sur la nouvelle plateforme numérique de FIFA Forward, un outil permettant de simplifier et d'optimiser les processus, et assurant ainsi une plus grande efficacité dans le suivi des ressources. La vision à long terme requise pour les équipes nationales - masculines, féminines et de jeunes - y compris les infrastructures, a conclu le séminaire.

"En collaboration avec la CONCACAF et l'Union caribéenne de football (UCF), nous travaillons sans relâche pour aider nos associations à investir les fonds de manière efficace, transparente et significative", a poursuivi Bertoni.

"Nous avons eu l'opportunité d'examiner les projets des associations membres en cours de réalisation et ceux en préparation, dans le but d'ajouter de la valeur et de mettre à contribution notre expertise, pour avoir un impact significatif et à long terme sur le football dans leurs pays. Nous soutiendrons toujours nos membres pour continuer à promouvoir le jeu à tous les niveaux."

Entendu...

"Je tiens simplement à exprimer combien je suis reconnaissant envers la FIFA pour cet atelier destiné aux Caraïbes. Cela a été opportun pour l'Association de Football de la Barbade car nous avons du nouveau personnel dans des domaines critiques, et ils ont pu mieux comprendre ce que la FIFA attend de ses associations membres, en travaillant avec nous, nous aidant à être plus efficaces. Nous sommes impatients de participer à d'autres ateliers de ce genre." Randolph Harris, Président de l'Association de Football de la Barbade et Président de l'Union Caribéenne de Football.

"L'atelier était parfaitement planifié et organisé. Il portait sur des sujets spécifiquement pertinents pour la région et les associations individuelles. La présence de représentants de la FIFA de divers départements et leur participation aux discussions de groupe et aux réunions individuelles nous ont donné l'occasion de relever des défis spécifiques auxquels nous sommes confrontés et de trouver des solutions possibles. Dans l'ensemble, l'atelier a offert un aperçu précieux et a favorisé des liens significatifs avec nos homologues de la FIFA." Fred Lunn, Secrétaire Général de l'Association de Football des Bahamas.