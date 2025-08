Gianni Infantino ouvre le séminaire FIFA Forward consacré aux associations membres des Caraïbes

Le Président de la FIFA a déclaré que FIFA Forward est essentiel pour mondialiser véritablement le football

Deux séminaires de trois jours auront lieu à Miami pour les associations des Caraïbes

Ces ateliers sont conçus pour aider les associations membres à tirer le meilleur du programme

Gianni Infantino a accueilli à Miami les associations membres des Caraïbes à un séminaire FIFA Forward, en rappelant que le programme était essentiel pour rendre le football football. Le Président de la FIFA a expliqué que l'atelier visait à aider les associations membres à utiliser au mieux les fonds mis à leur disposition.

Introduit peu après l'élection de Gianni Infantino en 2016, FIFA Forward a d'ores et déjà financé des centaines de projets de développement dans le monde entier, notamment des centres d'entraînement pour les équipes nationales, des académies, des nouveaux terrains et l'organisation de compétitions. Il peut également contribuer aux frais de fonctionnement d'une association membre et prendre en charge les frais de déplacement des équipes nationales pour jouer des matches, ce qui constitue une aide non négligeable pour de nombreuses petites associations.

"À la FIFA, notre objectif est d'inspirer et d'encourager le développement du football dans aux quatre coins du globe", a déclaré le Président de la FIFA dans son discours d'ouverture. "Des ateliers comme celui-ci nous aident à nous rapprocher de nos associations membres et à les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs de développement et de professionnalisation des opérations footballistiques dans leurs pays."

Cette année marquait le début du troisième cycle du programme, FIFA Forward 3.0, qui propose encore plus de financement pour le développement du football. Au cours de la période de quatre ans, chaque association membre de la FIFA pourra recevoir 8 millions de US dollars, tandis que les confédérations pourront recevoir jusqu'à 60 millions de US dollars. Quant aux entités zonales telles que l'Union Caribéenne de football (CFU) jusqu'à 5 millions de US dollars.

Les associations membres décident de la manière dont elles veulent utiliser les fonds, bien que les projets passent par une procédure d'approbation par la FIFA. La planification à long terme et le choix d'un projet approprié sont considérés comme des clés pour une utilisation réussie des fonds.

Les associations membres ont été réparties en deux groupes, avec Anguilla, Antigua-et-Barbuda, les îles Caïmans, Curaçao, la Dominique, le Guyana, Montserrat, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les îles Vierges américaines participant à ce premier atelier de trois jours. Un second se tiendra du 2 au 4 octobre, également à Miami.

Plusieurs domaines seront abordés lors à chacun des séminaires, notamment une explication des règlements FIFA Forward. Il y aura des sessions distinctes sur le développement du jeu sur le rectangle vert, avec l'accent mis sur le football féminin, et en dehors des terrains. Ce dernier comprendra des sujets tels que la protection du bien-être de tous les praticiens, la conformité, la protection du sport contre la manipulation des matchs, les politiques et initiatives de lutte contre la discrimination et la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance.