L’Angleterre, la République kirghize et la Thaïlande se distinguent lors des FIFA Forward Awards 2025

La Fédération Anglaise de Football (FA), la Fédération Kirghize de Football (KFU) et la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) ont toutes trois reçu un FIFA Forward Award – catégorie Or pour leurs projets mis en œuvre dans le cadre du programme de financement phare de l’instance.

Grâce au programme FIFA Forward , qui se trouve actuellement dans son troisième cycle (2023-2027), chaque association membre peut recevoir jusqu’à USD 8 millions pour financer des projets de développement. Lancés en 2023, les FIFA Forward Awards récompensent les initiatives de renforcement des compétences mises en œuvre par les associations membres européennes via les fonds Forward. Désormais, ils sont également décernés aux associations membres d’Asie et d’Océanie pour saluer leurs efforts en matière de développement des infrastructures.

Une autre association membre affiliée à l’AFC, la Fédération Thaïlandaise de Football, s’est vu décerner un FIFA Forward Award – catégorie Or en 2025 pour la « Maison du football thaïlandais », édifiée grâce à un financement de USD 2,4 millions issu du programme Forward. La présidente de la FAT, Nualphan Lamsam, surnommée « Madame Pang », a reçu le prix des mains du Président de la FIFA à l’issue de la troisième et dernière session des Sommets exécutifs du football de la FIFA, organisés en marge de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. En mai 2024, Madame Pang et le Président Infantino avaient inauguré à Bangkok cette nouvelle installation ultramoderne, qui comprend la première salle d’arbitrage vidéo d’Asie du Sud-Est, un terrain de futsal et des structures d’entraînement.