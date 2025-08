FIFA Forward gagne du terrain dans les Caraïbes

Bahamas, Antigua-et-Barbuda, Barbade et Dominique se modernisent

De nouveaux terrains synthétiques ont vu le jour dans ces pays des Caraïbes

Des projets financés et accompagnés par FIFA Forward

Partout dans le monde, le programme FIFA Forward aide activement les associations membres à développer leur football notamment à travers l'amélioration et le renouvellement de leurs infrastructures. Lors de l'année écoulée, quatre projets importants de renouvellement et d'installation de terrains se sont achevés dans les Caraïbes (Bahamas, Antigua-et-Barbuda, Dominique et Barbade) avec un objectif commun : permettre à ces quatre pays de travailler dans de meilleures conditions, d'obtenir de meilleurs résultats et de favoriser l'émergence de nouveaux talents.

Après quelques mois de pratique sur ces installations flambant neuves, FIFA.com vous propose une petite inspection des lieux.

Depuis plusieurs années, l'Association de football des Bahamas (BFA) était confrontée à des problèmes d'entretien de son terrain principal, le Roscoe A. L. Davis (RALD). La BFA souhaitait offrir les meilleures conditions possibles à toutes ses équipes nationales, ce qui a entraîné une fréquence d'utilisation très élevée de ce terrain en herbe naturelle. Les nombreuses réparations et les périodes de repos forcées étaient à la fois engendrées par la forte sollicitation du terrain tout au long de l'année mais aussi par l'approvisionnement limité en eau ne permettant pas une irrigation adéquate.

Réduire les coûts d'entretien

En passant à un gazon artificiel, la BFA s'est offert l'heureuse perspective de réduire les coûts d'entretien, d'augmenter le temps de jeu disponible pour les équipes nationales et les compétitions nationales en plus de se conformer aux réglementations gouvernementales en termes d'utilisation de l'eau. De plus, ce type de surface supporte mieux les aléas météorologiques que l'herbe naturelle. Les eaux de pluie sont drainées rapidement, ce qui permet une plus grande prévisibilité et réduit les risques d'annulation ou de report des matches en raison de fortes précipitations.

"Avec le financement de ce projet par la FIFA, nous disposons désormais d'un terrain de haute qualité, ce qui nous permet d'organiser davantage de matches et d'événements", se réjouit Anya James, élue présidente de la fédération en mai de cette année. "Ce nouveau terrain aura un impact significatif sur le football aux Bahamas. Non seulement il offre un meilleur environnement de jeu pour nos athlètes, mais il offre également plus de possibilités d'utilisations pour la communauté du football. Cela va encore renforcer la culture du football dans notre pays", poursuit la première femme à occuper ce poste aux Bahamas.

Également confronté à la problématique d'accès à l'eau, la Fédération de d'Antigua-et-Barbuda de football (ABFA) avait déjà répondu à un appel d'offre groupé de la FIFA pour un terrain artificiel et a décidé de s'appuyer à nouveau sur l'expertise de l'instance mondiale pour se lancer dans la construction d'un deuxième terrain en pelouse synthétique au sein de son centre technique afin de mieux répondre aux besoins de ses différentes sélections masculines et féminines et de faciliter l'accès à des infrastructures de qualité pour ses compétitions nationales.

Et la lumière fut

Le personnel de l'ABFA ainsi que les utilisateurs réguliers du gazon synthétique ont reçu une formation en maintenance afin de garantir une surface de qualité durable.

Ce terrain flambant neuf a également été équipé de projecteurs, permettant ainsi de prolonger le plaisir une fois la nuit tombée. "Les lumières insufflent une atmosphère particulière à nos soirées, créant un espace où les gens se rassemblent", se réjouit Rohan Hector, secrétaire général de l'ABFA. "Avec l'ajout de l'éclairage, nos équipes nationales ne sont plus limitées aux après-midis torrides et peuvent maintenant s'entraîner dans la fraîcheur du soir. Cela représente un énorme avantage dans un contexte de football amateur comme le notre. Les résultats sont remarquables et on voit des améliorations notables dans les performances. Le gazon est désormais un lieu où les liens se tissent et où les rêves deviennent possibles."

Maîtrise et jeu rapide

Dans le cas de la Barbade, le gazon synthétique au Centre technique de la BFA devait être remplacé, après plus de 10 ans d'utilisation, afin de continuer à respecter les normes requises pour obtenir la certification FIFA Field, qui permet l'organisation de matchs internationaux officiels. Le nouveau gazon offrira une surface de jeu uniforme, où les rebonds et les roulements du ballon sont identiques sur l'ensemble du terrain, ce qui favorise la maîtrise et le jeu rapide et permet aux joueurs et aux joueuses d'exprimer tout leur potentiel.

"Grâce au soutien de FIFA Forward, nous avons pu remplacer le gazon, ce qui était très important pour notre fédération", souligne Randolph Harris, président de la BFA. "Nous sommes maintenant en mesure d'accueillir à nouveau des matches régionaux et internationaux. Nos programmes de développement pour les garçons et les filles ont pu reprendre, ce qui constitue un enjeu majeur pour notre développement."

La Dominique a quant à elle entrepris un vaste et ambitieux projet de modernisation et de perfectionnement de ses installations de Stockfarm, à Roseau, afin d'offrir à ses équipes nationales de meilleures conditions de jeu et d'entraînement. Dans cette optique, elle a établi, en étroite collaboration avec la FIFA, un Plan directeur de développement complet pour son centre technique. La première phase de ce plan consistait à remplacer le terrain en herbe naturelle par un terrain synthétique aux normes internationales.

Achevée en juillet 2023, cette nouvelle surface de jeu va permettre aux différentes sélections de jouer dans de bonnes conditions et d'augmenter les heures de pratique tout en gardant le terrain en parfait état. Les équipes nationales bénéficieront d'une surface FIFA Quality Pro pour s'entraîner et jouer, mais aussi l'ensemble de la communauté du football de la Dominique qui profitera de ce nouveau terrain pour jouer et regarder les compétitions nationales.

"C'est très inspirant de voir l'impact du Programme FIFA Forward dans la région des Caraïbes. Cette bonne mise en œuvre permet aux fédérations d'optimiser leur potentiel. On observe un impact significatif avec l'amélioration des infrastructures, notamment des terrains synthétiques qui améliorent considérablement les conditions de travail des sélections et de l'ensemble des acteurs du football local," a déclaré Hervé Blanchard, responsable du bureau régional de la FIFA à la Barbade.

"Ces réalisations ambitieuses à Antigua-et-Barbuda, la Barbade, les Bahamas et la Dominique sont une première étape vers la réalisation de centres techniques dédiés au football dans ces pays en prenant à chaque fois en compte les particularités insulaires pour concevoir un plan de développement sur mesure. Ces terrains accueilleront de nombreux matches locaux et internationaux, permettront à de nombreux talents de la région de s'épanouir sous le regard des amoureux du beau jeu et des supporters passionnés. Beaucoup reste à faire, mais le mouvement est lancé", conclut-il.