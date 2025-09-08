Championnat PDJ : Un pari réussi sur l'avenir pour le football canadien

Un nombre record d’équipes canadiennes U-15 et U-17 participent au Championnat du Programme de développement des joueurs

Le tournoi bénéficie du soutien financier du programme FIFA Forward

Le PDJ s’inscrit dans le cadre du projet "Canadian Youth Competition Network"

La Fédération canadienne de football a organisé avec succès la dernière édition de son Championnat annuel du Programme de développement des joueurs (PDJ), consacré aux catégories U-15 et U-17, à Vaughan (Ontario). Les phases finales se sont disputées le 31 août 2025. Élément important dans la vision stratégique de Canada Soccer, cet événement soutenu par le programme FIFA Forward réunit traditionnellement les joueurs les plus prometteurs du pays. Cette compétition s'inscrit dans le cadre d'une campagne visant à renforcer le développement des joueurs et à stimuler la participation au football dans tout le pays.

Des équipes de quatre ligues canadiennes - L'Alberta Player-Development League, la BC Soccer Premier League, l'Ontario Player-Development League, et la Québec Youth Soccer Premier League (PLSJQ) - y participent. 210 équipes étaient sur la ligne de départ. 32 équipes représentant 24 clubs se sont qualifiées pour les phases finales, établissant un record pour une compétition Junior, organisée sur un seul site, au Canada.

Le Championnat PDJ bénéficie de l'importante aide du programme FIFA Forward, qui a soutenu le Canadian Youth Competition Network à hauteur d'1,5 million USD. 500 000 USD proviennent précisément du programme FIFA Forward 2.0 et 1 million USD du programme FIFA Forward 3.0. Ce financement contribue à soutenir les compétitions de football chez les jeunes dans le pays co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aux côtés des États‑Unis et du Mexique.

Ces fonds sont également susceptibles d'aider Canada Soccer à améliorer le National Youth Championship (Championnat junior), avec un développement renforcé des arbitres, des mesures dites "SafeSport" et des initiatives d’identification des talents.

Parmi les clubs participants figuraient plusieurs équipes ayant été précédemment sacrées chez les jeunes, notamment Burnaby FC, Calgary Blizzard SC, Calgary Foothills SC et Coastal FC, aux côtés d’autres clubs reconnus tels que Lakeshore SC, Ottawa South United SC, CS Saint-Laurent et Woodbridge SC.

La participation accrue témoigne de l’élargissement de la portée et de l’inclusivité du programme, conçu non seulement pour couronner des champions, mais aussi pour mettre en valeur les meilleurs talents canadiens ainsi que leurs clubs.

Pour susciter un intérêt plus large pour le tournoi, les matchs ont été diffusés sur FIFA+

« Le Championnat 2025 du Programme de développement des joueurs, qui s'est déroulé à Vaughan, a été un immense succès. Cette édition du tournoi présentait le plateau le plus élargi de l’histoire du PDJ, puisque pas moins de 32 équipes se sont affrontées », a déclaré Peter Augruso, président de l’Association Canadienne de Soccer (ACS).

« Ce fut une véritable fête du football pour les jeunes. Elle a réuni certains des garçons et filles les plus talentueux du Canada, provenant de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. »

« Le niveau de jeu, l’esprit d’équipe et le fair-play dont ont fait preuve les participants ont été tout simplement inspirants. En tant que président de l’Association, j’ai été extrêmement fier de constater la passion et l’excellence qui ont marqué ce championnat.»

« Un grand merci à Soccer Ontario pour avoir accueilli cet événement qui fera date et pour leur engagement continu envers le développement des joueurs. Félicitations à nos quatre équipes championnes, ainsi qu’à tous les athlètes qui ont participé avec cœur, intégrité et passion. Vous avez créé des souvenirs et des amitiés inoubliables qui dureront toute une vie », a ajouté Augruso.

Au cœur de la vision stratégique de l’ACS figure la refonte des compétitions nationales juniors et le réajustement des standards pour la gestion des clubs, le développement des joueurs et la sécurité. Tous les clubs participant au Championnat PDJ doivent détenir une licence Canada Soccer National Youth Club, garantissant des normes élevées en matière de gouvernance, d’encadrement et de bien-être des joueurs.

Les récents investissements du programme FIFA Forward s’inscrivent dans un plan de soutien à long terme pour le développement du football au Canada.

« Depuis le lancement du programme FIFA Forward en 2016, ses investissements stratégiques ont soutenu de manière constante le développement du football à travers le Canada, pour un total de plus de 7 millions USD », a déclaré Sergio Palacios, responsable du développement MA FIFA Panama.

« Outre son soutien dans le cadre du Programme de développement des joueurs (PDJ) et de la Canadian Premier League (CPL), FIFA Forward a contribué à la création et au développement d'un large éventail de compétitions juniors et seniors à l’échelle nationale, contribuant à construire un écosystème footballistique plus compétitif, tout en renforçant l’ensemble de la filière, du niveau amateur au niveau élite », a-t-il ajouté.

Le PDJ permet également aux équipes nationales canadiennes d’identifier plus facilement les meilleurs talents du pays. La sélectionneuse de l’équipe nationale féminine du Canada, Casey Stoney, était d'ailleurs présente à Vaughan afin de repérer de futures pépites.

« Je parle tout le temps du parcours des jeunes lorsqu’il s’agit des équipes nationales, car les joueuses doivent passer par les équipes nationales juniors si elles veulent intégrer les équipes seniors », a expliqué Stoney.

« Des compétitions comme celle-ci, où les meilleures joueuses s'affrontent entre elles, sont vraiment importantes pour leur développement et leur compétitivité. »

Woodbridge SC s'est offert un double sacre dans les compétitions masculines, s’imposant dans les deux catégories d’âge. Ils ont battu Vaughan SC Azzurri 2-0 en finale U-17 et AS Laval en U-15 à l'issue d’une intense séance de tirs au but. CS Saint-Laurent a remporté le Championnat PDP U-15 féminin en battant Lakeshore SC 2-0 en finale. En finale U-17, Pickering FC a défait Hamilton United Elite SC 1-0.