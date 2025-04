En Argentine, la FIFA soutient le développement de la Copa Federal Femenina

Le programme de développement FIFA Forward apporte un soutien financier et stratégique à la compétition depuis sa première édition en 2021

Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, a vu les Newell’s Old Boys soulever le trophée lors de la quatrième édition de l'épreuve

Ce type de compétition « contribue à construire un écosystème plus durable pour le football féminin », a déclaré l’ancienne sélectionneuse des États-Unis

Sous les yeux de Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, les Newell’s Old Boys de Rosario ont remporté leur première Copa Federal Femenina aux dépens de Boca Juniors à la faveur d’une victoire 4-3 aux tirs au but (0-0 dans le temps réglementaire). La finale s’est jouée le 5 avril dernier.

La phase finale de la Copa Federal Femenina oppose les huit meilleures équipes de Primera División (première division) aux huit meilleures équipes issues des ligues du Conseil fédéral du football argentin (CFFA), organisation qui regroupe les clubs affiliés de manière indirecte à la Fédération Argentine de Football (AFA). À l’instar des trois dernières éditions, la FIFA a apporté un soutien financier et stratégique à la compétition dans le cadre de son programme de développement FIFA Forward.

« À la FIFA, nous pensons que le football féminin doit se développer de manière inclusive et être accessible à l’échelle du pays tout entier, y compris dans les régions qui ne l’ont pas encore complètement adopté. Des compétitions telles que la Copa Federal Femenina sont essentielles. Elles donnent aux clubs et aux joueuses de tout le territoire une possibilité de participer à des confrontations sérieuses et relevées », a expliqué Jill Ellis à l’issue de la remise du trophée.

« Ainsi, les équipes, les joueuses, les entraîneur(e)s et les arbitres acquièrent de l’expérience et se font connaître. Cela contribue à construire un écosystème plus durable pour le football féminin, en cultivant les talents à la base et en encourageant la croissance à long terme», a ajouté la directrice du Football de la FIFA.

Au total, par le biais de FIFA Forward, l’instance a contribué au financement des quatre éditions de la Copa Federal Femenina à hauteur de près d’USD 1 million. Pour Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques, « des initiatives comme la Copa Federal sont essentielles pour le football féminin, car elles offrent des rencontres de haut niveau et mettent en valeur les talents de tout le pays. Le football féminin en Argentine a connu une croissance significative en termes de visibilité et d’opportunités, mais il reste encore beaucoup à faire ».

« Pour continuer à avancer, il est essentiel de commencer par les bases : soutenir les clubs, investir dans les infrastructures – comme le futur centre technique dédié aux équipes féminines du pays – et créer les conditions permettant d’encourager davantage de femmes à s’impliquer à tous les niveaux. L’accompagnement de la FIFA, via le programme FIFA Forward, est essentiel pour aider l’AFA à atteindre ces objectifs. »

Il ajoute : « Cette compétition permet également d’attirer de nouveaux publics, de générer une couverture médiatique, de soutenir des projets sportifs et d’inspirer les générations futures en créant des modèles. Le message de la FIFA est clair : le football féminin est une priorité. Nous devons travailler ensemble pour construire un écosystème durable, solide et professionnel qui offre les conditions propices à son développement. »

Des retombées visibles

Diego Turnes, vice-président de la commission du football féminin de l’AFA, a souligné « le rôle stratégique » joué par la compétition dans le plan quinquennal pour le développement de la discipline. Il a évoqué un exemple concret pour illustrer l’impact du projet : « deux clubs ayant participé dans le passé à la Copa Federal, Belgrano de Córdoba et San Luis Fútbol Club, évoluent désormais au niveau professionnel, en Primera División ».

Les retombées de la compétition se mesurent également dans la structure régionale du football féminin. Cette année, un nombre supérieur de clubs (124) et de joueuses (3 053) issus des ligues du Conseil fédéral ont participé aux qualifications par rapport aux trois dernières éditions (44 et 1 196 en 2021 ; 84 et 2 116 en 2022 ; et 107 et 2 645 en 2023). Par ailleurs, près de 500 femmes arbitres ont été désignées pour l’ensemble de la compétition.

Depuis la première édition de la compétition, en 2021, la Copa Federal Femenina a connu une croissance significative en termes d’organisation et de participation, ainsi qu’une amélioration du niveau de jeu. Ramiro Pérez Président du CD UAI Urquiza, vainqueur de la première édition et quadruple participant.

Paola Soto, présidente de la section football féminin du CFFA, a confirmé ces chiffres. « Ces quatre dernières années, le tournoi de qualification, connu sous le nom de Copa Federal Regional Amateur Femenina, est devenu la compétition n° 1 du Conseil fédéral. En amont de l’édition 2024 de la Copa, 353 matches ont été joués à travers huit régions, et chacune d’entre elles a pu compter sur un représentant en phase finale. Cela touche toutes les personnes qui s’intéressent à l’événement et accroît l’intérêt du public... Les retombées sont très positives. »

Pour Diego Turnes, il y a un autre élément clé derrière le succès de la Copa Federal. « L’un des objectifs du passage à un système fédéralisé pour le football féminin était d’attirer davantage de joueuses, ce qui a manifestement été le cas. Ainsi, nos équipes nationales incluent désormais des joueuses de tout le pays, ce qui prouve que le pays entier regorge de talents », explique-t-il.

En début de saison, le fait de savoir que nous avons une possibilité de jouer la Copa Federal est une très grande source de motivation, en tant qu’équipe, mais aussi individuellement. Agustina Maldonado Agustina Maldonado, joueuse du CA All Boys - La Pampa et membre de l’équipe nationale U-17 argentine.

Un soutien accru et un message clair à l’ensemble de la région

C’est ainsi que, lors de la dernière fenêtre internationale de la FIFA en avril, l’équipe nationale d’Argentine a battu le Canada pour la première fois (1-0) à l’extérieur. Outre le fait qu’elle n’avait jamais battu une équipe championne olympique, l’Albiceleste n’avait plus vaincu une équipe membre du Top 10 du classement mondial FIFA/Coca-Cola depuis 2014.

Le prochain projet majeur de l’AFA, la construction d’un complexe sportif et résidentiel destiné exclusivement aux équipes féminines, reflète cette progression. Soutenue par le programme FIFA Forward, l’initiative a franchi une étape importante le 4 avril dernier avec la cession officielle à l’AFA des terrains sur lesquels ce complexe sera bâti. Le président de l’AFA, Claudio Tapia, et Jill Ellis ont participé à la cérémonie.

« Le programme FIFA Forward et le programme de développement du football féminin sont des outils essentiels pour mener à bien de tels projets. Cependant, outre les ressources, notre objectif est de promouvoir une planification stratégique à long terme avec l’AFA », a déclaré Jill Ellis, double vainqueure de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en tant que sélectionneuse des États-Unis.

« Pour cela, nous souhaitons encourager la normalisation de l’octroi de licences aux clubs féminins, et soutenir des politiques qui garantissent la professionnalisation et la protection des joueuses, en plus de promouvoir l’égalité. Nous travaillons également sur l’augmentation de la pratique du football de base, qui est un maillon essentiel afin de bâtir une équipe nationale plus forte à l’avenir », a ajouté la directrice du Football de la FIFA.