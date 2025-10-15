Andorre atteint un nouveau stade avec l'aide de FIFA Forward

Le Nou Estadi de la FAF a été inauguré à Encamp, en Andorre

Le programme FIFA Forward a investi plus de 5,5 millions USD dans ce projet

« Le rêve est désormais réalité », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino

L’Andorre a inauguré officiellement son nouveau stade national - le Nou Estadi de la FAF - à la veille de son match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ face à la Serbie, ce mardi 14 octobre.

Avec les Pyrénées pour magnifique toile de fond, ce baptême représente un moment charnière pour la Fédération Andorrane de Football (FAF) et marque l’aboutissement d’un projet de construction ambitieux soutenu par la FIFA.

Ce projet a bénéficié d’une aide financière importante du Programme FIFA Forward, dont l’objectif est d’assurer un avenir prospère et prometteur au football dans tous les pays du monde.

« Nous sommes très heureux d’inaugurer officiellement le nouveau stade de la FAF. Il s’agit d’une installation de Catégorie 4, jamais vue auparavant en Andorre », s'est réjoui Félix Álvarez, le Président de la FAF. « Le stade accueillera désormais les matchs de l’équipe nationale de football, ainsi que d’autres compétitions importantes dans notre pays. »

« Cette impressionnante enceinte, dotée de plus de 5 000 places, a pu voir le jour avce le soutien des programmes de la FIFA et de l’UEFA. Nous sommes particulièrement contents et fiers de pouvoir tous nous réunir à l'occasion de cette inauguration, qui constitue un véritable saut en avant dans l’histoire du football andorran. » Après deux ans et demi de travaux, débutés en décembre 2022, cette installation flambant neuve se présente comme une arène ultramoderne, dotée d’infrastructures de pointe.

Elle dispose d’une pelouse hybride chauffée, de cinq vestiaires spacieux ainsi que de zones dédiées à l'entraînement et à l’échauffement des joueurs. Témoignant d’un engagement en faveur de la durabilité, sa conception intègre des solutions écologiques, telles que des panneaux solaires et un système de récupération des eaux de pluie.

La FIFA a joué un rôle déterminant dans la construction de cette infrastructure, en engageant un total de 5 564 797,57 USD sur deux phases de financement dans le cadre du Programme FIFA Forward.

« Il y a seulement 18 mois, nous étions ici pour l’inauguration du complexe d’entraînement de la FAF à La Massana, également financé par le programme FIFA Forward », a déclaré Elkhan Mammadov, directeur de la division Associations Membres de la FIFA. « Cela démontre la cohérence du développement des infrastructures dans le pays. C’est exactement l’objectif du Programme FIFA Forward, qui vise à favoriser la croissance et le développement du football en investissant dans des projets concrets. Il s’agit d’offrir aux garçons et aux filles la possibilité de s’entraîner, de jouer et de représenter leur pays au niveau international. »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’importance de l'existence d'un tel stade dans un message de soutien.