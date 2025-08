Le numérique comme support de développement en CONCACAF

Les 11 et 12 décembre, des représentants de la FIFA et de l’équipe FIFA Connect ont présenté la plate-forme numérique à plusieurs associations membres (AM) hispanophones de la Confédération Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF) ayant exprimé le souhait d'utiliser ce nouveau système pour enregistrer leurs acteurs locaux à l'avenir.