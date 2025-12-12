Partie 1 : objectifs

Il y a plus de dix ans, le programme FIFA Connect a été lancé afin d’atteindre plusieurs objectifs clés :

Créer un identifiant unique pour le monde du football

Réunir toutes les fédérations dans un système d'enregistrement international

Supprimer les silos de données au sein des associations membres

Veiller à ce qu’aucune personne ne soit enregistrée plus d'une fois

Mettre en place un système de gestion des compétitions

Une fois toutes ces missions remplies, une nouvelle question s’est posée : « Et maintenant ? ». Les initiatives actuelles du programme consistent à :

Augmenter le nombre d’enregistrements effectués à travers le monde

Associer l'identifiant FIFA Connect à un maximum de domaines de la FIFA

Élargir les services administratifs du football intégrables à la plateforme FIFA Connect

Intégrer l'identifiant FIFA Connect à des services de données tiers

Les objectifs actuels du programme visent à améliorer la capacité des associations membres et de la FIFA à utiliser efficacement les données. FIFA Connect vise non seulement à optimiser la collecte des données, mais aussi à transformer toutes ces données en puissants outils favorisant le développement du football à tous les niveaux, conformément aux directives et règles stipulées dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et différentes normes internationales en matière de protection des données. Les objectifs que nous nous sommes fixés visent à garantir la sécurité des données au sein de toutes nos associations membres en permettant à ces dernières de développer le football dans un environnement sûr, afin de rendre ce sport véritablement mondial.

Partie 2 : fonctionnalités

Le programme propose actuellement une liste d’outils que les associations membres peuvent mettre en œuvre dans leur travail administratif.

Outils de premier plan Il s'agit d’outils que les fédérations peuvent utiliser et contrôler directement. Plateforme FIFA Connect : la version FIFA d’un système national d’enregistrement, utilisée pour enregistrer l’ensemble des acteurs du football d’une association membre

Système de gestion des compétitions de FIFA Connect (FCMS) : la version FIFA d’un système de gestion des compétitions, utilisée pour administrer toutes les compétitions de football, de futsal et de beach soccer

Widgets de page web pour FCMS : widgets permettant d’afficher les données de FCMS sur n’importe quel site internet, facilitant ainsi la consultation de toutes les informations importantes sur les compétitions

Plateforme eXchange (DXP) : plateforme de gestion de la qualité des données conçue pour permettre aux fédérations de communiquer directement entre elles afin de résoudre les doublons d’enregistrements internationaux

Outils d’arrière-plan Il s'agit d’outils que les fédérations ne contrôlent pas directement, mais avec lesquelles elles travaillent, ou qui font partie du service global : Service Bus de FIFA Connect ID : un service de communication accessible via le service d'identifiant Connect de la FIFA qui permet à différents systèmes intégrés d'échanger des messages spécifiques entre eux

Répertoire de FIFA Connect ID : un répertoire de tous les identifiants Connect de la FIFA indiquant les différentes informations pouvant être enregistrées (prénom, nom, date de naissance, sexe)

Plateforme FIFA Admin : une plateforme servant à consulter la piste d'audit de tous les enregistrements effectués via le service d’identifiant Connect de la FIFA et à évaluer la qualité des données enregistrées par une association membre

Partie 3 : avantages liés à l'utilisation de la plateforme FIFA Connect et de FCMS

L'un des principaux avantages est que la plateforme FIFA Connect et FCMS sont proposés gratuitement à nos associations membres. Conformément à la réglementation actuelle du programme de développement Forward de la FIFA (Forward 3.0)*, la plateforme FIFA Connect, FCMS et tous les outils associés sont utilisables gratuitement. Cela vise non seulement à encourager nos associations membres à se servir de notre système, mais aussi à faire en sorte que leurs ressources financières soient consacrées à d'autres initiatives tout aussi importantes.

Nos systèmes permettent également aux associations membres d'uniformiser leurs pratiques en matière d'enregistrement des joueurs et de gestion des compétitions, les plateformes de la FIFA étant conçues pour répondre aux normes internationales dans ces domaines. Chaque association membre, quelle que soit sa taille, dispose donc du même système de gestion des données, facilitant tout échange d’informations relatives aux joueurs à l'échelle mondiale. En outre, toute information concernant d'autres processus majeurs, tels que les transferts internationaux de joueurs, les indemnités de formation et les paiements de solidarité, peut être communiquée efficacement à l'ensemble des parties prenantes concernées, dans la mesure où nous garantissons la qualité des données fournies à nos utilisateurs. Notre infrastructure en matière de données est indispensable afin de permettre aux équipes du système de régulation des transferts et de la Chambre de compensation de la FIFA d’effectuer l’important travail qui leur incombe.

Par ailleurs, nos plateformes sont conçues pour offrir un haut niveau de personnalisation afin de mieux répondre aux besoins de nos associations membres. Vous devez demander des certificats médicaux spécifiques pour vos joueurs enregistrés ? Vous souhaitez que vos associations régionales soient chargées de l'enregistrement des joueurs amateurs pour permettre à la fédération de se concentrer sur l'enregistrement des joueurs professionnels ? Vous avez besoin d'un système d'enregistrement qui puisse être traduit dans votre langue ? FIFA Connect et FCMS offrent un degré de personnalisation permettant de répondre efficacement aux exigences administratives des associations membres sur leurs propres plateformes.

Le programme FIFA Connect dispose également d'une équipe de soutien de qualité afin de remplir sa mission consistant à contribuer au développement du football. Nos associations membres peuvent bénéficier d’une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, visant à garantir le bon fonctionnement de leurs plateformes, en particulier lors de moments clés tels que les périodes d'enregistrement et les fenêtres de transfert. Enfin, la plateforme FIFA Connect et FCMS intègrent sans cesse de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui aideront nos associations membres à optimiser encore davantage leurs activités liées au football. *Programme de développement Forward de la FIFA (Forward 3.0), article 6 – Soutien financier et non financier, alinéa 10 – Outils numériques.

Partie 4 : étapes relatives à la mise en œuvre de FIFA Connect et du FCMS

Avec 205 associations membres intégrées au service d'identifiant Connect de la FIFA, 118 fédérations utilisant actuellement la plateforme FIFA Connect et plus de 100 environnements de type FCMS actuellement en service, le programme FIFA Connect peut se vanter d'avoir joué un rôle fondamental dans le développement du football à travers le monde après dix ans d'activité.