Partie 1 : objectifs
Il y a plus de dix ans, le programme FIFA Connect a été lancé afin d’atteindre plusieurs objectifs clés :
Créer un identifiant unique pour le monde du football
Réunir toutes les fédérations dans un système d'enregistrement international
Supprimer les silos de données au sein des associations membres
Veiller à ce qu’aucune personne ne soit enregistrée plus d'une fois
Mettre en place un système de gestion des compétitions
Une fois toutes ces missions remplies, une nouvelle question s’est posée : « Et maintenant ? ». Les initiatives actuelles du programme consistent à :
Augmenter le nombre d’enregistrements effectués à travers le monde
Associer l'identifiant FIFA Connect à un maximum de domaines de la FIFA
Élargir les services administratifs du football intégrables à la plateforme FIFA Connect
Intégrer l'identifiant FIFA Connect à des services de données tiers
Les objectifs actuels du programme visent à améliorer la capacité des associations membres et de la FIFA à utiliser efficacement les données. FIFA Connect vise non seulement à optimiser la collecte des données, mais aussi à transformer toutes ces données en puissants outils favorisant le développement du football à tous les niveaux, conformément aux directives et règles stipulées dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et différentes normes internationales en matière de protection des données. Les objectifs que nous nous sommes fixés visent à garantir la sécurité des données au sein de toutes nos associations membres en permettant à ces dernières de développer le football dans un environnement sûr, afin de rendre ce sport véritablement mondial.
Partie 2 : fonctionnalités
Le programme propose actuellement une liste d’outils que les associations membres peuvent mettre en œuvre dans leur travail administratif.
Partie 3 : avantages liés à l'utilisation de la plateforme FIFA Connect et de FCMS
L'un des principaux avantages est que la plateforme FIFA Connect et FCMS sont proposés gratuitement à nos associations membres. Conformément à la réglementation actuelle du programme de développement Forward de la FIFA (Forward 3.0)*, la plateforme FIFA Connect, FCMS et tous les outils associés sont utilisables gratuitement. Cela vise non seulement à encourager nos associations membres à se servir de notre système, mais aussi à faire en sorte que leurs ressources financières soient consacrées à d'autres initiatives tout aussi importantes.
Nos systèmes permettent également aux associations membres d'uniformiser leurs pratiques en matière d'enregistrement des joueurs et de gestion des compétitions, les plateformes de la FIFA étant conçues pour répondre aux normes internationales dans ces domaines. Chaque association membre, quelle que soit sa taille, dispose donc du même système de gestion des données, facilitant tout échange d’informations relatives aux joueurs à l'échelle mondiale. En outre, toute information concernant d'autres processus majeurs, tels que les transferts internationaux de joueurs, les indemnités de formation et les paiements de solidarité, peut être communiquée efficacement à l'ensemble des parties prenantes concernées, dans la mesure où nous garantissons la qualité des données fournies à nos utilisateurs. Notre infrastructure en matière de données est indispensable afin de permettre aux équipes du système de régulation des transferts et de la Chambre de compensation de la FIFA d’effectuer l’important travail qui leur incombe.
Par ailleurs, nos plateformes sont conçues pour offrir un haut niveau de personnalisation afin de mieux répondre aux besoins de nos associations membres. Vous devez demander des certificats médicaux spécifiques pour vos joueurs enregistrés ? Vous souhaitez que vos associations régionales soient chargées de l'enregistrement des joueurs amateurs pour permettre à la fédération de se concentrer sur l'enregistrement des joueurs professionnels ? Vous avez besoin d'un système d'enregistrement qui puisse être traduit dans votre langue ? FIFA Connect et FCMS offrent un degré de personnalisation permettant de répondre efficacement aux exigences administratives des associations membres sur leurs propres plateformes.
Le programme FIFA Connect dispose également d'une équipe de soutien de qualité afin de remplir sa mission consistant à contribuer au développement du football. Nos associations membres peuvent bénéficier d’une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, visant à garantir le bon fonctionnement de leurs plateformes, en particulier lors de moments clés tels que les périodes d'enregistrement et les fenêtres de transfert. Enfin, la plateforme FIFA Connect et FCMS intègrent sans cesse de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui aideront nos associations membres à optimiser encore davantage leurs activités liées au football. *Programme de développement Forward de la FIFA (Forward 3.0), article 6 – Soutien financier et non financier, alinéa 10 – Outils numériques.
Partie 4 : étapes relatives à la mise en œuvre de FIFA Connect et du FCMS
Avec 205 associations membres intégrées au service d'identifiant Connect de la FIFA, 118 fédérations utilisant actuellement la plateforme FIFA Connect et plus de 100 environnements de type FCMS actuellement en service, le programme FIFA Connect peut se vanter d'avoir joué un rôle fondamental dans le développement du football à travers le monde après dix ans d'activité.
Si la plupart des associations membres qui n'utilisent pas la plateforme FIFA Connect ou FCMS disposent de leurs propres solutions, cela ne signifie pas pour autant que nous leur refuserons l'accès à nos services à l'avenir. De plus, même si les championnats professionnels de haut niveau ont souvent recours à des systèmes de gestion des compétitions spécialisés, FCMS peut représenter une solution viable afin d’améliorer la gestion des compétitions au niveau du football amateur et de base, et ce gratuitement pour les associations membres de la FIFA.