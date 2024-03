Depuis 2016, la FIFA s’est donné une mission bâtie autour d’un message simple : faire revenir le football à la FIFA et la FIFA au football. Cette mission s’est déclinée sous différentes formes. Nous avons d’abord dû nous doter d’une gouvernance et d’une organisation capables de servir au mieux le football, tous les amateurs de ballon rond, les 211 associations membres de la FIFA et toutes ses parties prenantes pour nous attaquer ensuite à notre objectif, rendre le football véritablement mondial. Je l’avais dit lors 73e Congrès de la FIFA à Kigali (Rwanda) et je le répète ici : ma priorité et celle de la FIFA porte sur les 11 objectifs stratégiques définis pour les quatre années à venir.