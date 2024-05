Les Nations Unies soutiennent l’appel du Président de la FIFA à célébrer une Semaine mondiale du football chaque année

Les Nations Unies ont récemment adopté à l’unanimité la résolution de proclamer une Journée mondiale du football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé d'étendre les célébrations à cinq jours par an pour une la Semaine mondiale du football

Les représentants de l'ONU manifestent leur soutien à la proposition de la Semaine mondiale du football lors d'un rassemblement à New York

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a remercié les Nations Unies (ONU) pour la résolution "historique" d'instaurer une Journée mondiale du football, initiée par Bahreïn, la Libye et le Tadjikistan, puis adoptée à l'unanimité par 170 pays à l'Assemblée générale au début du mois. Un tel soutien à l'échelle mondiale témoigne du pouvoir unificateur du football, le sport le plus populaire au monde, et de sa capacité à rassembler les peuples et les nations.

Conformément à la résolution A/RES/78/281 des Nations Unies, la Journée mondiale du football a été déclarée le 25 mai pour reconnaître "la portée mondiale du football et son impact dans diverses sphères, notamment le commerce, la paix et la diplomatie, et reconnaître que le football crée un espace de coopération".

La résolution a été proposée en hommage au centenaire du Tournoi Olympique de Football, Paris 1924, "la première compétition de football dans laquelle toutes les régions étaient représentées", comme le note encore le texte. Mais la date coïncide également avec la création de la Coupe du Monde de la FIFA lors du 17e Congrès de la FIFA à Amsterdam (Pays-Bas), en 1928.

Le Président de la FIFA annonce la Semaine mondiale du football 04:27

Pour marquer l'adoption de la résolution au siège de l'ONU à New York, le Président de la FIFA a prononcé une déclaration devant un rassemblement de représentants des États membres et de responsables de l'ONU, dans laquelle il a proposé de prolonger la célébration du beau jeu.

M. Infantino a appelé au lancement de la Semaine mondiale du football pour marquer un certain nombre d'étapes importantes au cours du mois de mai, en commençant par la reconnaissance de la fondation de la FIFA à Paris le 21 mai 1904 et en poursuivant les festivités du football jusqu'au 25 mai. Cette proposition a ensuite été soutenue par le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Dennis Francis, et le Groupe des amis du football.

"Je pense que la résolution proposée par Bahreïn, la Libye et le Tadjikistan, coparrainée par 170 pays et si bien soutenue par le président de l'Assemblée générale, mon cher ami, dit tout sur le pouvoir unique du football d'unir le monde. Dennis Francis, a été adopté par consensus par tous les États membres", a déclaré le président de la FIFA par message vidéo. "Je ne peux que vous féliciter, vous tous, pour cette décision historique. Le football unit vraiment le monde ! Et aussi les Nations Unies !"

"Mais pour célébrer le sport que nous aimons tous et les étapes marquantes du beau jeu qui se sont produites au cours de ces jours de mai, je pensais que – avec respect – peut-être qu'une journée ne suffirait pas", a ajouté le Président de la FIFA. "Ainsi, avec votre soutien, et pour offrir autant d’opportunités au plus grand nombre de personnes à travers le monde, la FIFA souhaite déclarer la Semaine mondiale du football, du 21 au 25 mai, où le football unit chaque année le monde dans la joie et la paix. Ce sera une semaine pour montrer notre amour pour le football, pour le jouer, le regarder, en profiter, gagner ou perdre, ensemble, et j'ai vraiment hâte de célébrer la Semaine mondiale du football avec vous tous, en terminant par une fête mondiale du football à l’occasion de la Journée mondiale du football."

Marco Tardelli et Gianluigi Buffon, vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™, et Laura Georges, ancienne internationale française, ont apporté leur soutien à cette Journée mondiale du football par le biais de messages vidéo. Dennis Francis, Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, s'est également exprimé, tout comme plusieurs délégués de l'ONU du monde entier, chacun prononçant son discours revêtu du maillot de l'équipe nationale de son pays respectif.

Bahreïn a formé le Cercle des Amis du Football, à l'origine de la résolution sur la Journée mondiale du football. S.E. Jamal Fares Alrowaiei, représentant permanent du royaume de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré que l'initiative de la Journée mondiale du football bénéficiait d'un soutien tel que les membres de l'ONU seraient invités à rejoindre ce nouveau Cercle des Amis du Football.

"Au nom des co-facilitateurs, nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier le Président de la FIFA, Gianni Infantino, pour le message qu'il a délivré aujourd'hui. Nous saluons son engagement, mais aussi l'idée d'une Semaine mondiale du football qui permettrait de célébrer la Journée mondiale du football le 25 mai de chaque année", a expliqué M. Alrowaiei. "Nous sommes impatients de travailler avec la FIFA, via le Cercle des Amis du Football, afin de promouvoir et célébrer ce sport fantastique".

La FIFA et l’ONU entretiennent une relation étroite. Les deux institutions travaillent depuis plusieurs années ensemble pour mettre la popularité et l’influence du football au service de messages de paix et d’intégration, à travers des initiatives susceptibles de changer la société et d’améliorer le quotidien de millions de personnes à travers le monde.

Les deux organisations se sont récemment associées lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022ô et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA via plusieurs agences de l’ONU, à l’image de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’ONU Femmes qui ont pu utiliser ces plateformes mondiales pour s’adresser à des milliards de supporters.