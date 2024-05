Le Président de la FIFA souligne la valeur de "l'émotion partagée" créée par les grands événements sportifs

Gianni Infantino affirme, devant des délégués réunis à Los Angeles, que des événements comme la Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques sont rassembleurs pour toute la planète

La Coupe du Monde de la FIFA 26 élargie à 48 équipes permettra à tout un chacun de "célébrer ensemble" ce moment où les États-Unis fêteront le 250ème anniversaire de leur indépendance

Durant la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 26, les villes de Philadelphie et de Houston accueilleront des rencontres le 4 juillet 2026, jour de cet anniversaire

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a souligné l'importance des grands événements sportifs comme la Coupe du Monde de la FIFA, affirmant à l'occasion de la 27ème conférence annuelle mondiale du Milken Institute à Los Angeles que ces événements créaient "une émotion partagée", qui contribue à "rassembler les gens du monde entier".

En collaboration avec leurs voisins d'Amérique du Nord, à savoir le Canada et le Mexique, les États-Unis accueilleront la Coupe du Monde de la FIFA 26, qui sera élargie pour la première fois de l'histoire à 48 équipes. Cela portera le nombre de matches disputés à 104 – soit "104 Super Bowls", pour reprendre les mots d'Infantino lui-même – et impliquera des milliards de fans sur la planète entière, donnant ainsi un magnifique exemple de l'exceptionnel pouvoir d'unification du football à l'échelle mondiale.

"Quand des personnes vont voir un match de football, il y a une grande effervescence, elles parlent du match entre elles et vivent quelque chose ensemble : une émotion, une émotion partagée", a déclaré le Président de la FIFA en référence au changement d'habitudes de consommation des jeunes générations, qui ont grandi comme utilisatrices très actives des téléphones portables modernes. "Je pense que c'est cela que nous devons encourager. C'est pour cela que nous avons besoin d'événements. C'est pourquoi nous devons réunir des personnes du monde entier et soudain, les gens commenceront à se parler, à (apprendre à) se connaître et nous verrons qu'en fait cette autre personne, qui vient d'une autre partie du monde, eh bien que cette personne n'est pas si mal, pas aussi mal que ce qu'on nous en avait dit. Non ? Et cela ne peut se produire, je pense, en tout cas dans notre société moderne, que lorsque nous avons un grand événement – par exemple un grand événement sportif – les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde (de la FIFA), qui rassemble vraiment des millions de personnes du monde entier."

Le Président de la FIFA à la conférence mondiale du Milken Institute 01:47

La Coupe du Monde de la FIFA 26 coïncidera avec le 250ème anniversaire de l'indépendance américaine. Le thème de la séance du dernier jour de la conférence de trois jours était "America250 : revigorer le Rêve américain à travers le sport, la célébration, et l'éducation". Infantino a souligné à quel point le tournoi était la manière idéale de marquer l'occasion, étant donné que des millions de fans du monde entier viendront aux États-Unis et sur le continent américain.

"Lorsque nous avons appris qu'en 2026, les États-Unis fêteraient leur 250ème anniversaire, nous nous sommes dit que vous aviez quelque chose à célébrer et que donc, de notre côté, nous pouvions organiser une fête. Alors nous allons faire venir entre cinq et dix millions de personnes aux États-Unis. Quatre, cinq, voire six milliards de personnes, aux quatre coins de la planète, regarderont sur un écran ce qui se passe aux États-Unis et en juin et juillet 2026, des millions de personnes du monde entier viendront aux États-Unis non seulement pour la Coupe du Monde (de la FIFA), mais également pour rendre hommage à ce beau pays et célébrer son 250ème anniversaire, dans chacune des 11 villes hôtes de la nation", a-t-il ajouté, en précisant que Philadelphie, où Thomas Jefferson avait rédigé la Déclaration d'indépendance, accueillerait un match le 4 juillet 2026, jour anniversaire de l'Indépendance.

"Il y aura trois [villes hôtes] au Mexique et deux au Canada. Elles feront elles aussi partie de la fête car le football rassemble – le soccer rassemble – nous nous retrouvons ensemble et nous célébrons ensemble. Ce sera quelque chose d'unique, car il n'existe pas d'autre événement capable d'attirer un si grand nombre de personnes de tellement d'endroits dans le monde et de les faire converger vers un seul pays pour prendre du plaisir ensemble.

Assis aux côtés de Janet Evans, directrice sportive de LA 28 (le Comité Organisateur Local des Jeux Olympiques 2028), de Lindsey Vonn, ancienne championne de ski, et de Rosie Rios, présidente du 250 Committee, Infantino a évoqué ses ambitions pour l'avenir du football aux États-Unis, où d'autres sports, notamment le basket-ball, le base-ball, le hockey sur glace et le football américain, sont plus populaires. Il a déclaré que la croissance du football aux États-Unis serait stimulée si de nombreux enfants américains n'avaient pas à payer pour pouvoir jouer au foot.

"Nous devons donner aux enfants la possibilité de pratiquer le football ou d'autres sports gratuitement et pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous contenter de demander aux gouvernements de financer ; nous devons également mettre à contribution le secteur privé. C'est ce qui se passe en Europe pour les équipes de football et les clubs de foot dans chaque village", a expliqué le Président de la FIFA. "Et ça fonctionne, car vous créez une communauté et vous donnez des opportunités. C'est l'élément le plus important.