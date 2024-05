Le président de la FIFA rencontre des membres des départements d'État et de la Sécurité intérieure des États-Unis

La délégation de la FIFA a rencontré le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, et d'autres hauts responsables du HHS, avant d'assister à une réunion au DOS avec le secrétaire adjoint du département d'État pour la gestion et les ressources, Richard Verma, accompagné d'autres hauts responsables du DOS.

"Sport numéro 1 dans le monde, le football est en plein essor en Amérique. Nous sommes très heureux d'amener dans cette région la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ et la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée en 2025 et 2026 respectivement, et de contribuer à en faire un succès massif, a déclaré le président de la FIFA. Nous participons à ces réunions, car nous souhaitons nouer un partenariat constructif avec le gouvernement fédéral américain, dont le soutien est crucial. Ces tournois offrent aux États-Unis la possibilité de montrer au monde ce que nous pouvons faire et de mettre en valeur leur accueil de tous les fans de football."

Les réunions ont permis à la FIFA de présenter les compétitions mondiales qui seront organisées ou co-organisées par les États-Unis dans les années à venir, à savoir la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes à l'été 2025, suivie par la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l'histoire en 2026 (co-accueillie avec le Canada et le Mexique) qui rassemblera 48 sélections. Les discussions se sont concentrées sur le maintien d'une collaboration constante sur des dossiers tels que les visas et l'immigration, la sûreté et la sécurité, ainsi que sur les transports et autres questions opérationnelles, en vue de veiller au bon déroulement des événements pour tous les fans, les équipes et les officiels présents aux tournois.