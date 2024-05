Le Président de la FIFA inaugure le nouveau siège de la Fédération Thaïlandaise de Football, financé par FIFA Forward

Situé dans le quartier de Hua Mark, ce site de 2 500 m² a bénéficié d’un financement de USD 2,44 millions au titre du deuxième cycle de FIFA Forward. Il accueillera désormais plus de 200 employés de la FAT et de la ligue thaïlandaise.

Gianni Infantino, qui se trouvait à Bangkok pour le 74e Congrès de la FIFA, a assisté à la cérémonie en compagnie de Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, de Kenny Jean-Marie, directeur de la division Associations membres de la FIFA, de Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres pour l’Asie et l’Océanie, mais aussi de représentants du bureau de développement régional de la FIFA à Kuala Lumpur (Malaisie) et de plusieurs FIFA Legends. Son Excellence Sermsak Pongpanit, ministre du Tourisme et des Sports de Thaïlande, Gongsak Yodmanee, gouverneur de l’autorité des sports de Thaïlande, Nualphan Lamsam, présidente de la FAT, Patit Suphaphongs, secrétaire général de la FAT, et plusieurs membres du comité exécutif de la FAT comptaient également parmi les invités.