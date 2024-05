Le Président de la FIFA félicite les lauréats du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs

Devant les lauréats de la seconde promotion du Diplôme en gestion des clubs, Gianni Infantino rappelle que "les portes de la FIFA sont ouvertes" pour les échanges de connaissance

D’anciens joueurs, des entraîneurs et des dirigeants ont participé à la cérémonie de remise après avoir suivi une formation en six modules, sur 15 mois

Le diplôme vise à améliorer le niveau des clubs professionnels, sur le terrain et en dehors, pour le bien du football

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a félicité la seconde promotion du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs et rappelé au passage que "le football de clubs est essentiel au développement et à la survie du football".

Lancé en 2021, le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs s’est imposé comme une plateforme de référence pour le partage de connaissances et le réseautage pour les dirigeants de clubs.

Les six modules au programme détaillent les dernières tendances dans le domaine des opérations des clubs, de la gestion des stades, de la finance, du marketing, de la communication, de la stratégie sportive et des centres de formation, de la gouvernance, des aspects juridiques, du leadership et de la négociation. La formation vise à améliorer le niveau de professionnalisation du football et à aider les clubs à évoluer au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors.

Devant les nouveaux diplômés, parmi lesquels quelques visages connus (Carli Lloyd, Tim Cahill, Fernandinho, John Terry ou Juan Mata), Gianni Infantino a souligné que l’objectif de ce programme était d’encourager l’échange de connaissances et de bonnes pratiques afin d’assurer la croissance et la santé du football mondial.

"Vous savez que les clubs sont essentiels au développement et à la survie du football dans tous les pays", a déclaré le Président de la FIFA lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est déroulée au siège de la FIFA, à Zurich (Suisse).

"C’est ce que nous souhaitons encourager et ce sur quoi nous travaillons. Pour ce faire, vous devez disposer des outils et de la préparation nécessaires. C’est précisément notre but, à la FIFA : vous donner tout ce dont vous avez besoin et vous ouvrir nos portes, ici à Zurich et partout où nous sommes présents, de Paris à Miami en passant par Djakarta et Doha. Venez échanger avec nous et échangez entre vous ; vous serez toujours les bienvenus."

Gianni Infantino a également annoncé qu’en raison de la forte demande chez les footballeurs professionnels, une version dédiée de ce cursus sera proposée dès l’année prochaine à tous ceux et toutes celles qui ont évolué à l’échelon professionnel.

"Les joueurs, les FIFA Legends et les supporters doivent savoir qu’ils font partie de la communauté de la FIFA et de la communauté du football mondial. Mais pour ça, nous voulons qu’ils soient et nous voulons que vous soyez bien équipés et bien préparés, afin que vous puissiez accomplir de grandes choses. En effet, il reste beaucoup à faire à travers le monde."

La seconde édition de cette formation de 15 mois a débuté à New York en septembre 2022. Les participants ont pu assister – en personne ou en ligne – à des conférences données par Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, ou Ornella Desirée Bellia, cheffe du département Football professionnel de la FIFA.

Ouverte à tous les employés de clubs occupant des postes de directeurs ou de managers, cette formation a permis aux participants d’acquérir de l’expérience et des connaissances dans de nombreux domaines en vue de rédiger leur mémoire sous la forme d’un plan stratégique.

La troisième édition a déjà débuté et réunit des représentants des six confédérations, dont plusieurs footballeurs en activité ou à la retraite comme les anciens joueurs devenus entraîneurs Giorgio Chiellini et Cesc Fàbregas, des propriétaires de club, des présidents délégués et des directeurs sportifs. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un objectif clair pour la FIFA : donner à davantage de personnes la possibilité de jouer, de regarder et de travailler dans le football.

"Il y a encore deux ans, certains pays n’avaient même pas de championnat. Des pays de plusieurs millions d’habitants n’avaient pas de compétition", a lancé le Président de la FIFA en guise de conclusion.