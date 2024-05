Le Président de la FIFA au congrès de l’AFC : "Utiliser le pouvoir du football pour rassembler les gens"

Gianni Infantino s’est adressé au 34e congrès de la Confédération Asiatique de Football

La FIFA et l’AFC travaillent ensemble au bénéfice des générations futures

Le président de l’AFC a réitéré le soutien de l’Asie au Président Infantino

À l’occasion d’un discours prononcé devant le 34e congrès de la Confédération Asiatique de Football (AFC) à Bangkok, en Thaïlande, Gianni Infantino a évoqué le pouvoir fédérateur du football. Le Président de la FIFA, qui s’exprimait à la veille du 74e Congrès de la FIFA – lui aussi tenu dans la capitale thaïlandaise – a également félicité le président de l’AFC, le cheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, pour les excellentes performances de la confédération asiatique, aussi bien sur les terrains que dans l’organisation d’événements internationaux majeurs.

Ces dernières années, l’AFC a occupé une place centrale dans le paysage footballistique mondial, tout d’abord à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™, puis de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ où, pour la première fois, trois équipes asiatiques ont atteint la phase à élimination directe. Ces compétitions ont été suivies par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, coorganisée par l’Australie, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Arabie saoudite 2023™ et la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. Dubaï 2024™. L’Asie centrale accueillera quant à elle sa toute première compétition de la FIFA en septembre et octobre prochains, à savoir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™. De son côté, le Qatar organisera les cinq prochaines éditions de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ à compter de 2025.

Le Président Infantino a expliqué que le football n’est pas d’un grand recours face aux terribles souffrances endurées de par le monde à l’heure actuelle, justifiant d’autant plus le besoin d’unité. "Nous devons essayer d’utiliser le pouvoir du football pour rapprocher les gens et les communautés, et pour nous focaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise", a-t-il déclaré.

Le Président de la FIFA a ajouté que la FIFA et l’AFC travaillaient ensemble pour les générations futures. "Nous devons investir dans les programmes pour les jeunes garçons et filles. Nous devons investir dans les compétitions seniors, et augmenter le nombre d’équipes participantes, pour faire en sorte qu’une plus grande partie du monde y participe et qu’une plus grande partie du monde se connaisse."

L’un des objectifs stratégiques de la FIFA est de fournir davantage d’opportunités de jouer aux équipes nationales et aux clubs du monde entier. C’est dans cette optique que la première édition des FIFA Series™ s’est tenue en mars dernier, afin de permettre aux équipes nationales de plusieurs pays d’affronter des formations issues d’autres continents. L’Arabie saoudite et le Sri Lanka ont accueilli plusieurs matches amicaux internationaux, auxquels ont notamment participé le Bhoutan, Brunei, le Cambodge, la Mongolie et le Sri Lanka. Quatre équipes asiatiques participeront à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en 2025, tandis que la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™, qui sera lancée en 2026, offrira de nouvelles opportunités aux clubs de football féminin, y compris ceux du continent asiatique.

La Coupe arabe de la FIFA™, disputée tous les quatre ans, sera une autre possibilité de s’étalonner pour les équipes nationales masculines. La prochaine édition aura lieu en 2025.