Le Président de la FIFA annonce une collaboration avec le Miami Dade College

Des étudiants auront la chance d’effectuer un stage au bureau de Miami

Le FIFA Museum prêtera plusieurs pièces au Miami Dade College

La FIFA a choisi la Floride pour son quartier général en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a récemment annoncé une collaboration avec le Miami Dade College, l’un des établissements les plus importants et les plus prestigieux des États-Unis. Certains étudiants auront ainsi la chance d’effectuer leur stage dans les bureaux de la Coupe du Monde de la FIFA 2026ô. En outre, plusieurs pièces du FIFA Museum seront exposées dans la célèbre Freedom Tower en 2025.

Depuis août 2023, le quartier général de la Coupe du Monde 2026 se trouve à Coral Gables, dans le comté de Miami-Dade, à 11 kilomètres du centre-ville.

Inauguré en 1960, le Miami Dade College a vu défiler plus de 2,5 millions d’étudiants au fil des décennies. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des établissements universitaires les plus cosmopolites de tout le pays.

On trouve en effet 167 pays et 63 langues représentés parmi les 100 000 étudiants inscrits cette année. Ce véritable melting pot fonctionne harmonieusement, comme le suggère la devise de l’université : United in Community and Excellence ("Unis dans le partage et l’excellence").

FIFA President announces collaboration with Miami Dade College Previous 01 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 02 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 03 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 04 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 05 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 06 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 07 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 08 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 09 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 10 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 11 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 12 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 13 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 14 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College Next

Ce message n’est évidemment pas sans rappeler celui de la FIFA, Football Unites the Word ("le football unit le monde"). Un certain nombre d’étudiants pourront bientôt juger par eux-mêmes d’autres similitudes à l’occasion d'un stage auprès de l’équipe multiculturelle du bureau de la FIFA à Miami, situé tout près de l’université. Cette expérience leur permettra en outre de mesurer l’énorme travail de préparation que requiert l’organisation du plus grand événement sportif de la planète.

"Je suis fier et heureux de vous annoncer la conclusion de cet incroyable partenariat entre la FIFA et le Miami Dade College.Je tiens à remercier ici Madeline [Pumariega], sa présidente, Francis Suarez, le maire de Miami, Daniella Levine Cava, la maire de Dade County, et toute l’équipe qui a contribué à la réalisation de ce grand projet. De plus, l’exposition qui aura lieu au musée du Miami Dade College, dans la Freedom Tower, en 2025 s’annonce comme l’un des temps forts de ce partenariat", a déclaré le Président de la FIFA à l’occasion d’une session de questions-réponses sur le campus de l’université, en compagnie de Madeline Pumariega.

"L’exposition du FIFA Museum sera consacrée à l’histoire du football, notamment aux Amériques mais, plus généralement, dans le monde entier. Ce récit synonyme d’opportunité et de chance fait écho à la vocation académique de cette formidable université. Notre collaboration comprend également l’organisation de stages au sein de notre institution et l’intervention de professionnels de la FIFA dans différents cursus du Miami Dade College. Nous sommes réunis ici à Miami pour travailler ensemble, mais rien ne nous interdit d’y prendre du plaisir !"

Dans le cadre de cette collaboration, plusieurs pièces du FIFA Museum de Zurich seront exposées à la Freedom Tower, un site géré par le Miami Dade College. Les étudiants et les visiteurs auront ainsi la possibilité s’initier à l’histoire du football en amont de la Coupe du Monde 2026, première édition à réunir 48 équipes dans trois pays hôtes, à savoir le Canada, les États-Unis et le Mexique.

L’exposition coïncide en outre avec le centenaire de la Freedom Tower, en 2025. Construit à l’origine pour un journal et une imprimerie, le site a accueilli des migrants cubains dans les années 60. Les pièces présentées auront, pour leur part, vocation à encourager les interactions numériques avec les visiteurs. Parallèlement, plusieurs orateurs et professionnels issus des rangs de la FIFA et du football mondial donneront des conférences à l’université afin d’éclairer différents aspects de la discipline.