Gianni Infantino souligne l’engagement de la FIFA en faveur du développement du football féminin

"Cet événement, pensé et organisé pour orienter nos initiatives de développement du football féminin et renforcer la présence des femmes dans notre sport, a permis de rassembler des dirigeantes du monde du football. L’objectif n’était pas uniquement de les mettre à l’honneur et de leur permettre de développer leurs compétences, mais également de profiter de l’imminence du 74e Congrès de la FIFA pour constituer un solide réseau international de dirigeantes." "Nous maintenons notre engagement en faveur d’une meilleure représentation des femmes et d’une plus grande diversité à tous les échelons des instances décisionnaires dans le football, notamment via une adaptation des cadres réglementaires existants et la création de parcours spécifiques destinés aux femmes. Si le football est aussi populaire, c’est parce qu’il est accessible à tous et toutes. Nous voulons que cela soit vrai à tous les niveaux de notre sport, sur le terrain comme en dehors."