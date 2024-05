Gianni Infantino rencontre des membres de la Chambre des représentants américaine pour aborder l'organisation des tournois FIFA

Les réunions ont eu lieu au Capitole, à Washington

Le président de la FIFA a souligné l'importance d'une collaboration étroite avec le gouvernement fédéral

Les États-Unis accueilleront le Mundial de Clubes FIFA 25™ et co-organiseront la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré au Capitole des membres importants de la Chambre des représentants du gouvernement fédéral américain, afin de présenter les plans des événements de la FIFA prévus prochainement aux États-Unis.

Les E-U vont accueillir de grands tournois de football mondiaux dans les deux années à venir, à commencer par le nouveau Mundial de Clubes FIFA 25™ à 32 équipes à l'été 2025, suivi en 2026 par la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l'histoire (co-organisée avec le Canada et le Mexique), qui réunira 48 sélections.

"Nous sommes à Washington en vue d'assurer les meilleures conditions possible de succès à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en 2025 et à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée en 2026. À cette fin, il est impératif d'entretenir une étroite collaboration avec le gouvernement fédéral des États-Unis, a affirmé le président de la FIFA. Nous avons eu le plaisir de rencontrer de nombreux dignitaires et de discuter des moyens de garantir, ensemble, la réussite de ces tournois, auxquels quelque cinq millions de personnes assisteront. Nous devons tout faire pour nous y préparer."

Le président de la FIFA a entamé sa visite par une table ronde avec les représentants du Soccer Caucus et des villes hôtes. La réunion a été conduite par les co-présidents Darin LaHood, Kathy Castor et Rick Larsen. Y assistaient également les représentants Pete Aguilar, Jake Auchincloss, Andy Barr, Ron Estes, Randy Feenstra, Drew Ferguson, Brian Fitzpatrick, Carlos Gimenez, Lance Gooden, Josh Gottheimer, Garret Graves, Pramila Jayapal, Nick LaLota, Morgan Luttrell, Blake Moore, Seth Moulton, Jimmy Panetta, María Salazar, Beth Van Duyne et David Valadao.

Après la table ronde, des discussions séparées ont aussi été tenues au Capitole avec le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le whip de la majorité de la Chambre, Tom Emmer, dans le bureau du président, et le chef de file des démocrates, Hakeem Jeffries.