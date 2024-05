Gianni Infantino : "Le football féminin a montré la voie du succès aux États-Unis"

Davantage d’investissements s’avèrent toutefois nécessaires, à la base et au plus haut niveau

"Si le football est devenu si populaire aux États-Unis, c’est notamment grâce aux femmes", a déclaré le Président Infantino, évoquant sa récente visite à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), où il a rencontré l’équipe sacrée championne universitaire de football féminin en 2023. "Les États-Unis ont beaucoup investi dans le football féminin par le biais du système scolaire, et en particulier du système universitaire, qui n’a pas d’équivalent dans le monde. Les infrastructures de l’université d’UCLA sont impressionnantes et n’ont rien à envier à celles des grandes académies masculines européennes."

Le Président de la FIFA a également déclaré qu’il fallait investir davantage pour inciter les meilleurs joueurs de la planète à venir aux États-Unis, et que l’organisation de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ à 32 équipes, puis de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, pouvait renforcer cette attractivité. "Il y a deux semaines, je me suis adressé aux membres du conseil d’administration de la Major League Soccer à Los Angeles. Je leur ai conseillé d’être un peu plus ambitieux et d’investir davantage pour faire venir les meilleurs joueurs. C’est ce que le public veut."