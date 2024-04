Gianni Infantino : "La Coupe du Monde unit le monde"

"Oui, le football unit le monde. Le football a cette magie, cet aspet spécial, qui fait que, quand le ballon roule, les gens s'unissent dans une ambiance de fête", estime le Président de la FIFA. "Je dois avouer qu'avant cette Coupe du Monde, nous étions inquiets d'accueillir autant de fans venus d'autant de pays, au même endroit, au même moment. En temps normal, c'est différent. En général, une ville accueille les fans de deux pays, pas plus. Là, nous avons 32 pays, plus des fans du monde entier, réunis pour vivre la Coupe du Monde dans un seul et même endroit."

La compétition se déroule dans huit stades qui se trouvent à une heure de trajet les uns des autres. Le FIFA Fan Festival™ propose en outre aux supporters de vivre l’événement autrement, en plein cœur de la capitale du Qatar. Cette Coupe du Monde est aussi la première organisée au Moyen-Orient, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir une nouvelle culture. Le Président de la FIFA estime que ce dernier aspect constitue une part importante de l’héritage du tournoi. "Je le disais déjà il y a quelques années, je pense vraiment que cette Coupe du Monde peut aider d'abord cette partie du globe, le Golfe, le Qatar, le Moyen-Orient, à se mettre en valeur, à montrer au monde à quel point cette culture est riche et accueillante. Et permettre au reste du monde de venir ici découvrir cette hospitalité, de découvrir une nouvelle culture, d'apprendre à mieux se connaître, et c'est exactement ce qui se passe."

"Ce mélange des cultures, propre à la Coupe du Monde, est quelque chose qui est vraiment unique. Toutes les personnes qui viennent ici, ou qui regardent les matches à la télé, à la maison, peuvent ressentir cette ambiance et voir que quelque chose se crée pendant cette Coupe du Monde. Et cet engouement durera jusqu'à a fin de la Coupe du Monde." Les déclarations de M. Infantino font suite au lancement, au début du tournoi, de la campagne Football Unites the World, un grand mouvement pour l’optimisme, l’unité et le développement à travers le football. Pour en savoir plus sur cette initiative et sur son impact pendant le tournoi et au-delà, cliquez ici.