Gianni Infantino : la Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA™ sera "capitale" pour le football féminin

Le Président de la FIFA a expliqué que ce rendez-vous serait l’occasion de conserver l’élan de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, qui a battu de nombreux records et permis à la discipline d’entrer dans une nouvelle ère. "Avec deux millions de spectateurs dans les stades et deux milliards de téléspectateurs à travers la planète, la dernière Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande a rencontré un immense succès et il est capital que nous nous en servions pour créer de nouvelles compétitions internationales, car nous savons tous que le football de sélections s’appuie énormément sur le football de clubs", a-t-il ainsi déclaré à l’issue de la séance du Conseil.

Des amendements majeurs au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ont en outre été approuvés par le Conseil dans l’optique de préserver le bien-être et la santé des joueuses et des entraîneures. "Cela concerne essentiellement des sujets comme la maternité, la grossesse, l’adoption et la vie de famille", a précisé le Président de la FIFA à cet égard. "Nous allons encore plus loin afin d’offrir aux femmes une meilleure protection et de faire en sorte qu’elles ne perdent pas leur contrat avec leur club. Elles sont protégées. Si leur famille s’agrandit, les enfants sont les bienvenus et il est tout à fait normal également que leurs mères puissent continuer à jouer au football."