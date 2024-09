Gianni Infantino et le Président du Sénégal se concentrent sur les opportunités pour les jeunes lors de leurs conversations à New York

Les efforts de la FIFA dans la lutte contre le racisme dans le sport sont également un thème central de la réunion à New York

Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est engagé à fournir “ plus d’opportunités ” dans le football aux jeunes du Sénégal lorsqu’il a rencontré le Président du pays d’Afrique de l’Ouest - Bassirou Diomaye Faye - à New-York, aux États-Unis.

En août, le Président de la FIFA a rencontré le Président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor, à Paris, à l’occasion des Jeux olympiques 2024. Dans la capitale française, ils avait discuté de l’impact et du potentiel du Programme de développement FIFA Forward pour changer le visage du football sénégalais. Cela constituait le fil conducteur, le thème central de l’échange entre M. Infantino et le Président Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la FIFA et son homologue sénégalais ont discuté à Paris du développement du football

“ Aujourd’hui, en parallèle de l’Assemblée générale des Nations Unies, j’ai rencontré le Président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye afin que nous discutions de notre objectif commun : utiliser le football dans le but d’aider la vaste population de jeunes Sénégalais à se développer ”, a détaillé M. Infantino. Le patron de la FIFA avait pu voir de ses propres yeux la passion pour le football au Sénégal lors de sa participation à l’inauguration officielle du stade de Sénégal à Diamniadio, en 2022.

“ J’étais ravi d’entendre que le Président Bassirou Diomaye Faye partage notre conviction que le sport crée de la cohésion sociale et qu’il peut être employé comme un outil pour transmettre des compétences pour la vie quotidienne. Nous avons également abordé un sujet très important : le racisme. J’ai expliqué comment la FIFA œuvre, avec la communauté du football, à sensibiliser les populations et à éradiquer le racisme dans le football.

“ Je remercie le gouvernement sénégalais et la Fédération sénégalaise de football d’encourager l’incroyable passion que les gens ont pour le football dans ce pays. Nous continuerons de travailler avec vous par le biais du programme FIFA Forward et d’autres initiatives afin d’offrir aux jeunes plus d’opportunités. ”