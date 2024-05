Gianni Infantino discute des compétitions de la FIFA à venir avec des sénateurs américains

Le Président de la FIFA achève une visite de deux jours à Washington DC

Gianni Infantino a participé à des réunions avec des membres du Sénat et du ministère du Commerce américains

La FIFA a présenté au gouvernement fédéral ses plans pour les compétitions à venir aux États-Unis

Au deuxième jour de sa visite à Washington DC, Gianni Infantino a pris part à des réunions avec des membres importants du Sénat et du ministère du Commerce des États-Unis afin d’aborder les préparatifs des compétitions internationales prévues dans le pays.

Les États-Unis s’apprêtent en effet à concentrer toute l’attention footballistique, puisqu’ils accueilleront respectivement en 2025 et 2026 la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, puis la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Cette dernière, coorganisée avec le Canada et le Mexique, réunira 48 équipes.

Les réunions ont permis à la FIFA de présenter ces événements et de poser les bases d’un partenariat constructif avec le gouvernement fédéral des États-Unis.

La délégation de la FIFA a pu rencontrer Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, ainsi que les sénateurs et sénatrices Todd Young, Kevin Cramer, Shelley Moore Capito, Reverend Raphael Warnock, Laphonza Butler et Kirsten Gillibrand. Par la suite, elle a également pu s’entretenir avec Gabe Amo, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, et Don Graves, vice-ministre du Commerce.