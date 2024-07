Les bureaux régionaux fournissent des conseils et un soutien d’envergure aux associations membres ; ils agissent également comme des intermédiaires clés afin de faciliter la mise en œuvre du programme Forward aux échelles régionale et locale, en étroite coopération avec la division Associations membres de la FIFA, basée à Paris. Cette présence locale accrue permet à la FIFA de mieux comprendre la situation et les principaux objectifs des associations membres en matière de développement du football – de la base à l’élite, chez les hommes comme chez les femmes et les jeunes.