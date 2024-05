Une cérémonie festive pour lancer la marque Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ 

L'Afrique accueille le tournoi pour la première fois

À l'issue de cette édition, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ aura voyagé dans les six confédérations

La compétition se déroulera du 1er au 11 mai 2025

La marque Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ a été dévoilée lors d'une cérémonie haute en couleur tenue dans la nation de l'océan Indien, en présence du président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan, et du président de la Fédération seychelloise de football (SFF), Elvis Chetty.

Accueilli pour la première fois par une association membre de la CAF, le tournoi fait suite à l'immense succès remporté par la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. 2024 Dubaï™, à laquelle plus de 70 000 spectateurs ont assisté.

Le lancement de la marque a eu lieu au Kempinski Seychelles Resort sur la côte sud de l'île de Mahé. Une danse du feu rythmée par des percussionnistes locaux a illustré le dynamisme des îles.

FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025™ brand launched 00:59

"La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025™ ne se résume pas à une compétition. Elle est aussi une chance à saisir pour les Seychelles, a assuré Elvis Chetty, président de la SFF et du Comité organisateur local. L'accueil d'un événement de cette ampleur aura des retombées majeures, qui feront entrer nos îles et l'ensemble de la communauté du football dans une ère de développement et de croissance sans précédent."

Inaugurée en 2005 et tenue tous les deux ans depuis 2009, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ fêtera son 13e volet en 2025. Après les tournois disputés en AFC (Dubaï 2009 et 2024), Concacaf (Bahamas 2017), CONMEBOL (Paraguay 2019), OFC (Tahiti 2013) et UEFA (Italie 2011, Portugal 2015 et Russie 2021), et à l'issue de l'édition 2025, la compétition aura été hébergée dans toutes les confédérations en l'espace de seulement 12 ans.

"Ce sera le premier tournoi FIFA à se dérouler aux Seychelles et la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ accueillie en Afrique. C'est un événement historique pour notre organisation, s'est réjoui Jaime Yarza, directeur des Tournois de la FIFA. Cela montre aussi que nous rendons le football véritablement mondial en amenant nos épreuves dans des lieux variés et fascinants.

Les Seychelles offriront un cadre spectaculaire à cette compétition, qui promet de laisser un précieux héritage aux îles, a-t-il poursuivi. Nous espérons que tous les Seychellois et amateurs des quatre coins du monde auront la possibilité de voir un fantastique festival de beach soccer dans un paradis tropical."