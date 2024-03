L'excitation monte à la veille des FIFA Series

24 associations membres de la FIFA sur cinq sites et trois continents

Le projet pilote se déroulera du 18 au 26 mars 2024, le déploiement complet étant programmé pour mars 2026

"Des matches plus significatifs permettront une interaction footballistique bien plus précieuse pour les joueurs, les équipes et les supporters, et apporteront une contribution concrète au développement du jeu"- Gianni Infantino

Dans le cadre des FIFA Series qui se dérouleront en mars 2024, l'instance dirigeante du football mondial accompagnera ses associations membres dans l'organisation de matches amicaux internationaux. Quatre équipes nationales de différentes confédérations se réuniront ainsi dans un pays hôte. Cette initiative permettra aux associations membres d'affronter plus régulièrement des équipes nationales d'autres continents, ce qui ouvrira des perspectives de développement technique jusqu'alors inaccessibles à nombre d'entre elles.

À l'approche des premiers matches des FIFA Series, FIFA Inside se penche sur l'engouement croissant que ce rendez-vous suscite auprès des associations membres, des sélectionneurs et des joueurs, qui se lancent dans cette aventure unique.

Wayne Forde, Président de la Fédération guyanienne de football

"Il s'agit de la première édition des FIFA Series et la Fédération guyanienne de football est très fière d'avoir été sélectionnée pour participer à cette édition inaugurale."

"Je sais qu'il s'agit d'une expérience passionnante pour les joueurs et le sélectionneur et nous espérons qu'ils vivront une expérience extraordinaire et, bien sûr, qu'ils obtiendront des résultats mémorables pour la nation."

Nick Taylor, ailier du Cambodge

"C'est une bonne chose que la FIFA organise ce nouveau tournoi car il permet à des pays de différents continents de s'affronter. Nous allons affronter deux équipes africaines, ce qui est une opportunité rare pour nous. Cela nous permet de découvrir d'autres styles de football, de rencontrer d'autres joueurs et de relever d'autres défis. Je pense que les FIFA Series seront bénéfiques pour nous, l'équipe nationale, et aussi pour la FIFA à long terme."

Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud

"Je regarde évidemment vers l'avenir. Je l'ai déjà dit, certains joueurs de notre groupe auront 33, 35 ou 36 ans lorsque la Coupe du monde de la FIFA sera organisée conjointement par le Canada, le Mexique et les États-Unis en 2026. Alors oui, nous devons aussi chercher des remplaçants. Nous devons donc, dans un premier temps, considérer ces matches comme une opportunité pour les nouveaux joueurs, les plus jeunes, de montrer s'ils ont le niveau des Bafana Bafana. "Ensuite, nous jouons contre deux styles d'adversaires différents. D'un côté, il y a Andorre, que l'on peut comparer à la Namibie. C'est donc une équipe difficile, une équipe qui attendra et essaiera d'être dangereuse dans les transitions. De l'autre côté, il y a l'Algérie. Elle a un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs. Ce sera donc un bon test pour les nouveaux joueurs qui sont avec nous et qui devront faire leurs preuves."

Michael Findlay, sélectionneur des Bermudes

"Le football international est un privilège pour les joueurs et le fait d'être invité aux FIFA Series est un honneur pour les joueurs ainsi que pour notre fédération. Cela témoigne de la vision pour le football qu'est la notre et du respect que la BFA suscite au sein de la communauté footballistique."

"Le fait de bénéficier d'un environnement d'entraînement de grande qualité, et de deux matches internationaux, permet de travailler avec les joueurs et de préparer l'équipe en conséquence pour le deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, dans le cadre duquel nous jouerons contre Antigua-et-Barbuda et le Honduras au mois de juin." "Le staff veut vraiment avoir un bon aperçu de l'avenir. Cela nous donne une excellente occasion d'intégrer des joueurs et de voir comment ils se débrouillent parmi les autres.

Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'Algérie

"Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais les matches de FIFA Series contre l'Afrique du Sud et la Bolivie sont importants pour le développement et la cohésion de l'équipe. Nous sommes face à deux équipes qui ont des styles de jeu différents et nous nous adapterons en conséquence après le premier match contre la Bolivie."

Hemed Morroco, sélectionneur de la Tanzanie

"Ces matches sont excellents et cruciaux pour nous, car ils contribueront à former nos joueurs et à élever leur niveau. Ces rencontres aideront également notre équipe à développer une bonne entente au sein du groupe."

Lambert Maltock, Président de la Fédération Vanuataise de football

"Nous avons toute confiance en notre équipe pour représenter le pays avec fierté et professionnalisme lors de ces importants matches amicaux. Ce voyage n'offre pas seulement une précieuse exposition internationale à nos joueurs, mais il renforce également les liens d'amitié et l'esprit sportif entre les nations".