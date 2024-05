Les légendes célèbrent le 120e anniversaire de la FIFA

La FIFA est née le 21 mai 1904 à Paris. Alors que le Président de la FIFA, Gianni Infantino, célèbre ce 120e anniversaire dans la capitale française, des FIFA Legends reviennent sur certains des moments les plus mémorables de leur l'histoire avec l'instance dirigeante du football mondial, liés particulièrement à ses compétitions. Cafu, Brésil : "Mon plus beau souvenir lié à la Coupe du Monde (de la FIFA) date de 2002. Être champion du monde et soulever le trophée, il n'y a rien de mieux. C'est fantastique !"

Carli Lloyd, USA : "Mon plus beau souvenir ? Je dirais la Coupe du Monde [Féminine de la FIFA] 2015. Nous n'avions plus gagné l'épreuve depuis 1999, cela faisait donc 16 longues années, et la dynamique était en marche. Nous avions échoué sur la dernière marche en 2011 face au Japon, puis nous les avons affrontées à nouveau en finale en 2015 et cela avait été épique : nous avions gagné 5-2 en vivant un moment incroyable à Vancouver, au Canada".

David Trezeguet, France : "Le moment le plus important de ma carrière a été de gagner la Coupe du Monde (de la FIFA) en 1998 avec la France, et ensuite, sur le plan émotionnel, ce j'ai ensuite vécu sur les Champs-Élysées. Il y avait une foule énorme, c'était une grande fête. En France, au-delà du football, il y avait une grande union sociale, à la fois sur le plan culturel et sur le plan religieux. Cela a été un événement très important."

Anja Mittag, Allemagne : "Mon meilleur souvenir est d'avoir remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA avec l'Allemagne en Chine en 2007. C'est certainement l'une des expériences les plus mémorables que j'ai pu vivre. L'ensemble du tournoi, le fait d'être sur place, de tout vivre. Mais il y a aussi les tournois juniors : Jouer pour la première fois une Coupe du Monde U-19. Participer à ce tournoi, qui s'était d'ailleurs déroulé en Thaïlande, a été l'une des expériences les plus précieuses que j'ai vécues."

Aya Miyama, Japon: "Mon meilleur souvenir d'un tournoi FIFA date de la Coupe du Monde de la FIFA 1998 en France. J'ai regardé tous les matches du tournoi à la télévision au Japon pour la première fois."

Souvenirs de Coupe du Monde : Aya Miyama

Gaelle Enganamouit, Cameroun: "Mon meilleur souvenir remonte au 8 juin 2015, lors de la Coupe du Monde Féminine au Canada. C'était la veille de mon anniversaire : nous avions joué dans la nuit du 8 au 9. C'est inoubliable : J'ai inscrit ce jour-là un triplé. On ne pouvait pas faire plus beau cadeau !"

Christian Karembeu, Nouvelle-Calédonie: "J'ai suivi plusieurs Coupes du Monde (de la FIFA) et beaucoup d'images me viennent en tête. Ma première expérience de la Coupe du Monde a été de la regarder à la télévision : j'ai vu Diego Maradona soulever la Coupe du Monde avec l'Argentine. J'ai réussi à participer à une Coupe du Monde en tant que [footballeur] professionnel avec les Bleus en France, et cette compétition a été fédératrice pour le pays."

Sami Khedira, Allemagne: "Ce n'est pas un secret : la Coupe du Monde (de la FIFA) 2014 au Brésil ! Les deux principales choses dont je me souviens sont la finale que nous sommes parvenus à gagner, et bien sûr la légendaire demi-finale que nous avons remportée 7-1 contre le Brésil. Ce qui est mémorable, ce n'est pas seulement le score, mais aussi la manière dont nous avons gagné. C'était une expérience fantastique pour nous, Allemands, que nous n'oublierons jamais."

Sami Khedira à la Coupe du Monde de la FIFA 00:17

Alessandro Altobelli, Italie: "Mon plues beau souvenir restera notre victoire à la Coupe du Monde (FIFA) 1982 en Espagne ! Lorsque l'arbitre a donné le coup de sifflet final, nous avons tous poussé un 'ouf' de soulagement et nous nous sommes effondrés sur le sol. Nous avons été sacrés champions du monde après avoir battu l'Argentine, le Brésil et l'Allemagne. C'était un véritable exploit."

Mehdi Mahdavikia, RI Iran: "Mon meilleur souvenir d'un tournoi FIFA date de la Coupe du Monde 1998 en France. C'était la première fois que je jouais pour mon équipe nationale à l'occasion d'une Coupe du Monde et c'était la première fois que nous nous qualifiions depuis 20 ans. J'étais un jeune joueur et j'ai marqué un but contre les États-Unis à l'âge de 21 ans. C'était un moment très spécial pour moi".

John Obi Mikel, Nigeria: "La Coupe du Monde 2014 au Brésil a été très spéciale pour moi. C'est toujours particulier de jouer un tournoi au Brésil, le pays qui a remporté le plus grand nombre de Coupes du Monde. C'est un pays où le football a une place à part. Les gens aiment, vivent, respirent, mangent 'football'. Participer à une Coupe du Monde là-bas était pour moi quelque chose de très symbolique.