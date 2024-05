Les dirigeants du football sont invités à stopper le "cancer" de la violence à l'encontre des arbitres

La violence à l'encontre des arbitres est considérée comme un problème mondial à tous les niveaux du football

Le Président de la FIFA appelle tous les dirigeants du football à donner le bon exemple

Pierluigi Collina a déclaré que la violence est "un cancer qui pourrait tuer le football"

La violence contre les arbitres est un cancer et les dirigeants du football doivent montrer l'exemple et agir pour y mettre fin, ont déclaré le Président de la FIFA Gianni Infantino et Pierluigi Collina, Président de la Commission des Arbitres de la FIFA, aux délégués des Associations membres de la FIFA participant au Sommet du football de la FIFA 2023.

Dans ses remarques finales au Sommet, qui s'est tenu à Djeddah, en Arabie saoudite, à la veille de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, le Président de la FIFA a souligné que les arbitres constituaient l'équipe numéro un (Team One) de la FIFA. " Sans arbitres, il n'y a pas de football ", a-t-il déclaré. "Nous devons tous nous battre... contre toute forme d'abus et de violence à l'encontre des arbitres, mais aussi pour ramener le respect et la tolérance."

Rappelant aux dirigeants du football leur devoir d'exemplarité, il a ajouté : "Cela commence avec nous, cela commence avec vous, avec les dirigeants du football, avec la façon dont nous parlons, avec la façon dont nous agissons... Nous devons prendre nos responsabilités (car) ce que nous faisons a un impact sur beaucoup de filles et de garçons - pas seulement un impact positif, mais aussi un impact négatif."

Dernier incident à avoir choqué le monde du football cette année, l'arbitre de la FIFA Halil Umut Meler a été transporté à l'hôpital après avoir été agressé à la fin du match de Süper Lig turque entre le MKE Ankaragücü et Çaykur Rizespor le lundi 11 décembre.

Pierluigi Collina, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™, a déclaré que ce n'était pas seulement le problème de la Türkiye, et que cela n'affectait pas seulement le football de haut niveau, loin de là. S'exprimant lors d'un panel sur l'arbitrage, il a déclaré : "Cet (incident) a été rapporté par (les) médias, mais il y a beaucoup d'incidents qui ne retiennent pas l'attention des médias, impliquant des arbitres dans des ligues amateurs, dans le football de base. La plupart de ces arbitres sont des jeunes, garçons et filles. La plupart de ces arbitres sont victimes d'agressions verbales, voire physiques. Ils et elles sont agressé·es verbalement et physiquement. Et ceux qui les agressent, la plupart du temps, sont les parents des garçons et des filles qui jouent le match. Ce n'est pas acceptable. Trop c'est trop. C'est un cancer qui peut tuer le football. C'est vrai. Je supplie les dirigeants du football du monde entier de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Trop c'est trop".

Tori Penso, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, et Szymon Marciniak, qui a pris en charge la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, faisaient également partie du panel.

Tori Penso a déclaré que davantage de personnes devraient s'essayer à l'arbitrage ; "J'encourage chaque personne à prendre un sifflet et à essayer, vous pourriez être surpris ". Et je vous encourage tous et toutes à investir dans l'arbitrage, à vous assurer que cela fait partie de vos initiatives stratégiques et de vos plans, car si vous investissez dans les officiels et que vous leur donnez les outils, les ressources, la formation et l'éducation dont ils ont besoin, je suis certaine qu'ils seront à la hauteur de vos attentes."

Szymon Marciniak a appelé les Associations membres de la FIFA à soutenir leurs arbitres. "Bien sûr, les joueurs constituent l'aspect le plus important, mais nous devons nous rappeler qu'il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de règles de fair-play sans arbitres. C'est vrai. C'est pourquoi je demande à toutes les fédérations, à toutes les associations, de soutenir les arbitres autant que possible, d'inviter les jeunes à devenir arbitres.

Pierluigi Collina a déclaré que la FIFA, qui a organisé 388 cours pour les arbitres en 2023, s'est engagée à développer l'arbitrage dans le monde entier. "Nous sommes à la recherche d'une nouvelle génération d'arbitres dans le monde entier", a-t-il déclaré. "L'objectif est d'aider les Associations membres à former les nouveaux et nouvelles Tori Penso et Szymon Marciniak de l'avenir.