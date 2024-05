L’emblème de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA dévoilé

Inspiré du batún, un jeu de balle populaire auprès des Taïnos, et de deux danses traditionnelles locales, la bachata et le merengue

La FIFA a dévoilé l’emblème officiel de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™, dont le design unique et haut en couleurs représente les trois thèmes clés de cet événement : la joie, le partage et l’esprit de compétition.

À travers cet emblème symbolisant la beauté du football, la FIFA met en lumière l’identité nationale de la République dominicaine, son histoire et son rôle clé en tant que pays hôte de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2024™. Le visuel dynamique et attrayant est inspiré du batún, un jeu de balle populaire auprès des Taïnos, et de deux danses traditionnelles locales, la bachata et le merengue.