L’édition 2024 du Tournoi Juniors FIFA/Blue Stars™ se déroulera les 8 et 9 mai

Organisée les 8 et 9 mai au complexe sportif Buchlern de Zurich, la compétition sera l’occasion de voir évoluer certains des talents les plus prometteurs du football mondial. Pia Sundhage, sélectionneuse de l’équipe de Suisse féminine, sera présente sur place, de même que Hakan Yakin et Admir Mehmedi, anciens internationaux suisses et légendes de la Nati.