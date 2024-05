Le tirage au sort de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ a eu lieu dans l’ancienne ville de Samarcande

Le tirage au sort a eu lieu à la place Régistan, dans l’ancienne ville de la Route de la soie

L’Ouzbékistan, pays hôte, jouera le match d’ouverture face aux Pays-Bas

L’Asie Centrale reçoit un tournoi de la FIFA pour la première fois

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ a été effectué dans un des décors les plus spectaculaires déjà vus pour un tirage au sort d’un tournoi de la FIFA.

Mis en scène sur l’époustouflante place Régistan, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO à Samarcande, ancienne ville de la Route de la soie en Ouzbékistan, des représentants des 24 associations membres participantes étaient présents afin de découvrir quels seraient les adversaires possibles de leur pays lors de cet événement tant attendu - qui aura lieu en septembre et octobre 2024.

Tirage au sort de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ 07:14

La place, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, est l’un des endroits les plus impactants de la Route de la soie. Réputée pour ses mosaïques azurées, elle se situe symboliquement au carrefour entre l’Est et l'Ouest et ajoute à la profondeur du moment, car la FIFA et le football unissent le monde.

L’Ouzbékistan - qui, en tant que nation hôte du tout premier tournoi de la FIFA qui se déroulera en Asie centrale, était automatiquement qualifié dans le groupe A - marquera l’histoire lorsqu’il donnera le coup d’envoi du tournoi à 24 équipes contre les Pays-Bas le 14 septembre. Le Paraguay et le Costa Rica sont les deux autres intégrants du Groupe A.

Autre fait inédit, la Coupe du Monde de futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ comptera sur la présence de quatre équipes d’Asie centrale : l’Afghanistan, le Tadjikistan et le Kazakhstan. Le tournoi, qui promet d’exalter les foules, a pour slogan “ Les maîtres de la vitesse ”.

Le tirage au sort comprenait également quatre nations faisant leur première apparition à la Coupe du Monde de futsal de la FIFA™ ; l’Afghanistan, la France, la Nouvelle-Zélande et le Tadjikistan.

Le Portugal (actuel tenant du titre) et les vainqueurs des trois éditions précédentes de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA™ (l’Argentine, le Brésil et l’Espagne) se retrouvent dans des affrontements intrigants alors qu’ils prétendent au titre de champions du monde de futsal au terme du tournoi de 22 jours, qui aura lieu entre les trois villes suivantes : Tachkent, Andijan et Boukhara. Le Portugal est dans le groupe E, aux côtés du Panama, du Tadjikistan et du Maroc. Le Brésil, l’Argentine et l’Espagne se retrouvent respectivement dans les groupes B, C et D.

La Thaïlande, pays hôte de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA™ en 2012, rejoint les quintuples champions du monde, le Brésil, dans le groupe B, aux côtés de Cuba et de la Croatie. L’Espagne, nation européenne la plus titrée, a dans son groupe le Kazakhstan, la Nouvelle-Zélande et la Libye.

FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024™ draw | FIFA President Gianni Infantino 02:27

Avant que le destin des équipes ne soit dévoilé, que le message vidéo d’ouverture de la part du Président Gianni Infantino ne soit diffusé et que le discours du Vice-président doyen de la Fédération d’Ouzbékistan de football, Ravshan Irmatov, ne soit prononcé, la foule rassemblée à Samarcande - et tous ceux assistant en direct à travers le monde sur FIFA+ - s’est vue offrir deux représentations culturelles de premier plan.

La première, une chanson écrite et composée par le pays hôte, puis interprétée par Sevara Nazarkhan et Jenisbek Piyazov, célèbre Football Unites the World ; le mouvement global de la FIFA qui apporte inspiration, union et développement à travers le football. Suite à cela, le groupe de danse traditionnelle ouzbèke Navruz Dance Group et Bek s’est produit sur scène de façon spectaculaire.

Tirage au sort d'Ouzbékistan 2024™ | Représentations culturelles 06:11

Les assistants du tirage au sort n’étaient pas des moindres : Server Djeparov, le record du nombre de capes en sélections de l’Ouzbékistan et élu deux fois Footballeur asiatique de l’année, Louis Saha, FIFA Legend et ancien international français, ainsi que Kike Boned, vainqueur à deux reprises de la Coupe du Monde de futsal de la FIFA™.

Le tournoi débutera le 14 septembre et les nouveaux champions seront couronnés à l’issue de la finale ayant lieu le 6 octobre. Les supporters souhaitant assister à la Coupe du Monde de futsal de la FIFA 2024™ peuvent s’enregistrer pour recevoir des mises à jour concernant les billets ici.