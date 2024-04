La course au Mundial de Clubes FIFA 2025™ s’intensifie dans la Concacaf

En Asie, la dernière place qualificative se joue entre Al Ain et Yokohama F. Marinos

Pachuca, Club América et Columbus Crew entament les demi-finales retour de la Coupe des Champions de la Concacaf avec le Mundial de Clubes FIFA 2025 en ligne de mire

Cette semaine, le CF Pachuca (MEX), le Club América (MEX) et le Columbus Crew (USA) disputent les demi-finales retour de la Coupe des Champions de la Concacaf. Mais au-delà de la victoire et d’une qualification pour la finale de la compétition, c’est une place pour le premier Mundial de Clubes FIFA 2025ô que visent les trois équipes.

Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes)

Si le CF Monterrey (MEX) et le Club León (MEX) sont déjà assurés de participer à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes, en vertu de leur sacre lors des éditions précédentes, le CF Pachuca et le Club América doivent encore lutter pour espérer rejoindre leurs compatriotes, sachant que deux places par pays sont normalement octroyées et que seuls les champions continentaux ne sont pas concernés par cette règle.