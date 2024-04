Journée mondiale de la santé : le bien-être des joueurs et joueuses au centre des préoccupations de la FIFA

L’instance dirigeante continue à montrer un engagement sans faille sur la question à l’occasion de cette journée célébrée le 7 avril

Les investissements et initiatives de la FIFA favorisent des avancées dans la médecine du football et du sport en général

Le partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé a déjà permis le déploiement de nombreuses campagnes

La FIFA a la ferme intention de garder la santé ainsi que le bien-être mental des joueurs et joueuses au centre de ses préoccupations, notamment par le biais de sa fructueuse collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui célèbre ce 7 avril la Journée mondiale de la santé. À l’occasion de sa 138e assemblée générale annuelle, en mars dernier, l’International Football Association Board (IFAB) a appuyé l’engagement de la FIFA en la matière en confirmant l’intégration des remplacements permanents pour commotion cérébrale aux Lois du Jeu. Cette décision historique vient formaliser une innovation pour laquelle la FIFA avait mené de premiers tests lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021™.

« La santé des joueurs et des joueuses est un sujet primordial pour la FIFA, qui continuera à investir pour approfondir son expertise médicale concernant les commotions. La FIFA va également lancer une campagne mondiale à tous les niveaux du football afin de sensibiliser à l’identification des symptômes de commotion cérébrale et de mieux faire connaître les mesures à prendre lorsque ces symptômes apparaissent », a expliqué Gianni Infantino, le Président de la FIFA, à la suite de cette mesure qui entrera en vigueur au 1er juillet 2024 lors de la publication de la nouvelle édition des Lois du Jeu.

« L’idée est de rendre le football plus sûr et plus attractif, et pour cela, nous continuerons à examiner, étudier et tester soigneusement toute suggestion pertinente pour amender ou mettre à jour les règles de notre sport. »

Désireuse d’améliorer les soins médicaux dans le football dans le monde entier, la FIFA organise chaque année de nombreuses formations médicales et séminaires à l’intention de ses associations membres dans le cadre de ses compétitions.

« Nous aimons le football. C’est pourquoi, bien évidemment, nous voulons prendre soin de toutes les personnes impliquées dans ce sport, en particulier les joueurs et les joueuses », a déclaré le Président Infantino lors de son allocution durant la Conférence médicale de la FIFA, qui s’est tenue sur deux jours à Boston (États-Unis) en février dernier. « C’est pour cette raison que vous êtes là, pour nous aider et pour aider le monde à progresser et à avancer dans la protection de la santé des joueurs et joueuses ainsi que de toutes les personnes qui les entourent. »

Discours du Président de la FIFA, Gianni Infantino 08:16

Les investissements dans les avancées médicales s’inscrivent dans la droite ligne du partenariat entre la FIFA et l’OMS, matérialisé par la signature d’un premier protocole d’accord en 2019 et qui n’a eu de cesse de se renforcer depuis.

L’accord a été renouvelé l’an dernier par Gianni Infantino et le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, et cette relation a porté ses fruits au fil du temps avec la mise en œuvre de divers projets communs.

L’initiative #BringTheMoves de la campagne Be Active, qui incite les enfants à bouger, a par exemple été lancée après que les données de l’OMS ont révélé que 80% des jeunes du monde entier ne faisaient pas assez d’exercice au quotidien.

Depuis ses premiers pas à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, l’initiative a été déployée avec succès dans toutes les autres grandes compétitions, lançant des défis aux enfants et leur proposant d’inventer de nouvelles célébrations de buts dans le cadre de leurs 60 minutes journalières d’exercice. Elle a également occupé un rôle central en début d’année à Dubaï lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™, où deux groupes de personnes en situation de handicap ont rejoint les joueurs et sélectionneurs pour des activités sportives sur le sable.

La FIFA et Beach Soccer Worldwide s’associent pour aider chacun à "être actif" 02:08

Le programme Football for Schools de la FIFA, quant à lui, permet aux jeunes écoliers et écolières de s’initier à la pratique du football via son intégration aux cursus éducatifs existants. En octobre 2023, la Fédération Burundaise de Football est devenue la 100e des 211 associations membres de la FIFA à rejoindre le programme. Aujourd’hui, plus de la moitié en font partie. Cela a donné à plus de 40 millions d’enfants du monde entier la possibilité de jouer au football, mais aussi de faire de l’exercice et d’apprendre de précieuses compétences et valeurs de vie, tout en faisant tomber les barrières sociales.

« Le football et d’autres sports aident à prévenir les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Ils peuvent aussi améliorer la santé mentale et le bien-être », a précisé le Dr Tedros lors de la Conférence médicale de la FIFA. « Encore aujourd’hui, de trop nombreuses femmes et jeunes filles sont beaucoup moins actives que les hommes et les garçons. Le football peut aider à y remédier en s’attaquant aux obstacles qui freinent une meilleure participation, tels que les normes sociales ou encore le manque d’opportunités et de soutien. La médecine du sport a permis d’approfondir de manière significative nos connaissances sur les bienfaits de la pratique du sport. »

En 2021, la FIFA et l’OMS ont lancé #ReachOut, une campagne visant à faire connaître les symptômes des troubles de santé mentale. Parmi les 260 millions de personnes souffrant de dépression à travers le monde, on retrouve de nombreux footballeurs et footballeuses évoluant au niveau professionnel. Dans une enquête menée par la FIFPRO en 2019, 13% avaient indiqué en être ou en avoir été victimes.

« Cette campagne très importante a vocation à sensibiliser aux troubles de santé mentale et à encourager tout un chacun à prendre part à des conversations qui peuvent sauver des vies », avait annoncé le Président Infantino lors du lancement.