Les FIFA Series™ illustrent le pouvoir fédérateur du football à l’échelle mondiale

Le lancement des FIFA Series s’inscrit dans la politique globale d’expansion des compétitions voulue par la FIFA pour amener davantage de pays sur la scène mondiale

La Fondation FIFA joue un rôle clé pour impulser des progrès sociaux grâce au football

Des campagnes impactantes et des partenariats avec d'autres organisations mondiales renforcent le rôle de la FIFA en matière de responsabilité sociale

Le 6 avril marque la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le thème de l'édition 2024, "Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives", fait écho à de nombreuses initiatives de la FIFA et illustre en bien des points le travail de l'instance dirigeante.

Multiplier les échanges entre associations membres

En mars 2024, la FIFA a lancé les FIFA Series avec l’ambitiond’augmenter les rencontres entre sélections et ainsi contribuer de manière concrète au développement du football mondial. Cette initiative a offert aux équipes la possibilité de se mesurer à des adversaires qu’elles n'ont pas l’habitude d’affronter, permettant ainsi aux joueurs, officiels et supporters de s’ouvrir à d’autres cultures et de rencontrer de nouvelles personnes.

"Les joueurs de la République centrafricaine ont voyagé au Sri Lanka et ils ont adoré ! Sans les FIFA Series, quand est-ce qu’une équipe comme la République centrafricaine pourrait disputer de tels matches ?", a déclaré Gelson Fernandes, directeur régional de la division Associations membres pour l’Afrique, au sujet de la phase pilote à 24 équipes qui a été organisée dans cinq pays. "C’est génial et ça résume parfaitement les valeurs qu’incarne la FIFA. Nous essayons d’unir les gens et le monde. C’est un grand pas en avant."

Ce projet, dont le lancement officiel interviendra en mars 2026, témoigne de l’engagement de la FIFA en faveur du Programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD). Il s'inscrit également dans la politique globale de la FIFA consistant à augmenter le nombre d’équipes participantes dans l’ensemble de ses compétitions finales (seniors et jeunes).

Ainsi, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 est passée à 32 équipes, tandis que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera la première édition à 48 équipes. Celle-ci se tiendra dans trois pays – le Canada, les États-Unis et le Mexique –, ce qui constituera également une grande première.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est adressé en ces termes aux représentants des 16 villes hôtes de la compétition : "Des centaines de milliers de personnes vont affluer dans vos villes, et je peux vous garantir qu’elles seront animées d’un esprit festif et pacifique car elles voudront avant tout s’amuser et passer un bon moment. Il faudra leur offrir le meilleur accueil possible, car si elles se sentent reçues comme il se doit, cela aura des retombées extrêmement positives sur l’action de la FIFA."

Fondation FIFA : mobiliser la puissance du football

La Fondation FIFA est également en première ligne pour promouvoir la paix et l’inclusion sociale grâce au football en apportant un soutien financier à une pluralité d’initiatives.

Chaque année, le programme Community de la FIFA octroie des subventions à des organisations non gouvernementales (ONG), qui utilisent le football comme outil au service du progrès social et qui améliorent les conditions de vie des jeunes défavorisés dans le monde entier.

En 2024, le programme soutiendra, dans 54 pays du monde, 130 ONG - soit 16 de plus qu'en 2023 - chacune bénéficiant de subventions pouvant aller jusqu'à USD 30 000. Parmi ces ONG figurent Watoto Wasoka, qui utilise le football pour aider des enfants vulnérables vivant dans les bidonvilles de Kampala, en Ouganda ; Atoot, qui travaille avec des filles marginalisées et leurs communautés au Népal ; Canada SCORES qui mêle football et poésie dans des projets communautaires pour promouvoir la santé, l'expression personnelle et l'engagement académique ; mais encore Kicken ohne Grenzen, en Autriche, qui motive les jeunes à être actifs et leur offre un espace sûr pour développer leur potentiel.

Parallèlement, la Fondation FIFA lance d'autres projets en adéquations avec les objectifs de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le programme de soutien aux réfugiés facilite les interactions sociales entre réfugiés et communautés d’accueil par le prisme du ballon rond, tandis que le programme Campus offre un environnement sûr aux jeunes filles et garçons issus de milieux défavorisés lors des vacances scolaires.

Des campagnes qui changent la donne

La politique de la FIFA en matière de responsabilité sociale repose sur les Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial, présentés en mars 2023 par le Président Infantino lors du Congrès de la FIFA au Rwanda. La campagne Football Unites the World ("Le football unit le monde"), lancée par l’instance à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, joue quant à elle un rôle clé pour traduire cette politique en mesures tangibles.

Déployée à chaque compétition de la FIFA depuis son lancement, cette initiative attire l’attention sur des sujets de société tels que l’inclusion, l’égalité des sexes, la paix, l’éducation, la protection des enfants ou encore la lutte contre la faim.

Dans le cadre de cette campagne, qui s’inscrit dans un mouvement mondial en faveur du progrès social, la FIFA a été amenée à collaborer avec ONU Femmes, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Menée en partenariat avec le HCDH, la campagne "No Discrimination" vise à éradiquer toute forme de discrimination dans le football et propose un service de modération sur les réseaux sociaux dans le but de protéger les joueurs, équipes et officiels contre les violences verbales en ligne. L’initiative #BringTheMoves – déployée au titre de la campagne Be Active, qui incite les enfants à bouger – a également été lancée après que les données de l’OMS ont révélé que 80% des jeunes du monde entier ne faisaient pas assez d’exercice au quotidien.

Avec le programme Forward, la FIFA accompagne financièrement ses 211 associations membres, en particulier à des fins d’amélioration des infrastructures. En parallèle, l’instance travaille main dans la main avec l’OMS pour mobiliser d’autres acteurs, notamment par le biais du programme "Cotton-4 plus", qui vise à intégrer les pays africains producteurs de coton au marché des vêtements de football, qui pèse environ 270 milliards de dollars d’après les estimations.

"Dès qu’ils voient un ballon, les gens ont le sourire. Les visages s’illuminent instantanément. Je pense que cela montre bien tout ce que le football peut et veut apporter", a déclaré le Président Infantino lors du septième sommet de la Future Investment Initiative organisé à Riyad (Arabie saoudite) en octobre 2023.