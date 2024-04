Gianni Infantino présente les objectifs stratégiques de la FIFA au Sommet du football

Le Président de la FIFA expose en détail la stratégie quadriennale de Football Unites the World

Des représentants des 211 Associations membres de la FIFA ont assisté au Sommet du football de la FIFA 2023, qui s'est déroulé à Djeddah, en Arabie Saoudite

De nombreux départements de la FIFA, de l'arbitrage au football féminin, ont livré les informations les plus récentes sur l'évolution des projets

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a présenté la stratégie quadriennale (2023-2027) de l'organisation pour le football mondial aux représentants des 211 Associations membres de la FIFA lors du Sommet du football de la FIFA à Djeddah, en Arabie Saoudite.

En amont de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™ entre le Fluminense FC et le Manchester City FC dans la ville portuaire de la mer Rouge vendredi, le Président de la FIFA a apporté des précisions concernant les plans de développement du football qu'il avait initialement présentés après sa réélection, à l'occasion du Congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda, en mars 2023.

"Vous savez où nous allons, vous savez ce que nous voulons faire mais aussi, bien sûr, pour atteindre ces objectifs, pour atteindre ces résultats, nous avons besoin du soutien de chacun d'entre vous parce que nos objectifs, nos buts sont évidemment de rendre le football vraiment mondial en impliquant et en incluant le monde entier ", a déclaré le Président de la FIFA aux délégués, faisant directement référence à la stratégie Football Unites the World.

"La chose la plus importante dont nous devons nous souvenir est que nous sommes ici pour organiser le football, pas pour organiser des réunions. Nous devons donc nous assurer que les réunions sont courtes et efficaces, et qu'elles aboutissent à des résultats, afin que nous puissions aller sur le terrain et faire en sorte que le football soit joué dans tous les coins du monde par toutes les filles et tous les garçons qui veulent simplement taper dans un ballon".

Discours d'ouverture du Président de la FIFA 23:37

Le ministre saoudien des Sports, S.A.R. le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, est également monté sur scène pour expliquer comment le football joue un rôle central dans Vision 2030, projet du Royaume pour ouvrir le pays sur le monde.

"Je suis fier de dire qu'en Arabie saoudite, le football se développe vraiment à tous les niveaux – pour les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Nous sommes en pleine transformation, nous investissons, nous nous développons et nous créons de nouvelles opportunités pour tous et toutes", a-t-il expliqué. "Un pourcentage incroyable de 80 % de notre population joue, assiste ou s'intéresse au football. La jeunesse de notre pays souhaite simplement entrer en contact avec des personnes différentes et apprécier le sport, en particulier le football, tout comme le reste du monde".

Le Secrétaire général par intérim de la FIFA, Mattias Grafström, a donné un aperçu de la manière dont l'organisation vise à développer tous les aspects du jeu, sur et en dehors du terrain, tandis que le Directeur du Développement du Football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, a parlé en détail de l'ambition d'avoir d'ici le terme de cette période de quatre ans avec une académie d'élite – soit directement établie par la FIFA, soit accréditée par l'organisation – dans chaque Association membre.

Le développement des talents a été un thème central du sommet, avec la championne du monde féminine espagnole Salma Paralluelo, vainqueure des Coupes du Monde de la FIFA™ en U-17, U-20 et senior, qui a fait partie des personnes qui ont adressé un message vidéo identifiant comment leur carrière avait été améliorée par le fait d'avoir disputé des tournois de jeunes de la FIFA.

En outre, Sarai Bareman, Directrice de la Division du Football féminin de la FIFA, a été rejointe par la Directrice générale de la Fédération sud-africaine de football, Lydia Monyepao, pour discuter de l'impact positif de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ sur les nations participantes et identifier la nécessité de continuer à développer ce sport. La Vice-présidente de la Fédération saoudienne de football, Lamia Bahaian, et la capitaine de l'équipe nationale, Bayan Sadagah, ont également parlé des avantages que ce tournoi de transformation a eus sur le football féminin dans le Royaume, et de la façon dont le sport se développait rapidement au niveau local et sur la scène internationale.

Trois officiels ayant arbitré une finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ ou de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, Tori Penso (2023), Szymon Marciniak (2022) et Pierluigi Collina (2002), ont raconté leurs souvenirs liés au fait d'arbitrer le plus grand match du football mondial. En plus de présenter les changements apportés à la manière dont le football est arbitré, Collina, Président de la Commission des arbitres de la FIFA, a demandé aux Associations membres de mettre fin à la violence contre les arbitres à tous les niveaux, en déclarant : "Faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard". Trop c'est trop !" Dans son allocution de clôture, le Président Infantino s'est fait l'écho de ces sentiments en déclarant : "Sans arbitres, il n'y a pas de football. Nous devons tous nous battre pour les arbitres contre toute forme d'abus et de violence à leur encontre, mais aussi pour ramener le respect et la tolérance. Et cela commence par nous, cela commence par vous".

Alessandro Del Piero, Kaka et Gilberto Silva, vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et Légendes de la FIFA, ont expliqué comment ils géraient la pression au plus haut niveau et ont décrit les difficultés supplémentaires auxquelles les joueurs de tous niveaux et de tous âges sont confrontés en raison des abus en ligne. "Nous pouvons tous contribuer à mettre fin à ces abus en ligne", a déclaré Gilberto Silva aux délégués. "Tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses."

Le Président de la Fédération de football du Bhoutan, Dasho Ugen Tsechup, a également expliqué comment le programme FIFA Forward, qui permet de financer des projets de développement liés au football, avait contribué à la création de terrains de football dans ce pays montagneux d'Asie.