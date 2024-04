Drogba : "Cette compétition sera très importante pour les équipes africaines"

Didier Drogba se réjouit du format à 32 équipes Mundial de Clubes FIFA 25™

L'Ivoirien y voit une opportunité unique pour les équipes africaines

Il cite en exemple le parcours du TP Mazembe en 2010

Les supporters des différents clubs dont Didier Drogba a porté les couleurs peuvent en témoigner : quand on compte dans ses rangs un attaquant d'une telle classe, rien n'est impossible.

Il lui a suffi d'une saison avec l'Olympique de Marseille pour s'y forger le statut de légende, en portant l'équipe à bout de bras jusqu'en finale de la Coupe de l’UEFA, en 2004. Avec Chelsea, il a tout gagné avant de finir en beauté sur le triomphe tant espéré en Ligue des champions de l’UEFA. C’était en 2012, l'année de tous les vents contraires pour les Blues, malgré tout vainqueurs en finale face au Bayern, à Munich, grâce aux inspirations providentielles de l'Ivoirien.

Deux exemples parmi tant d'exploits accomplis grâce au flair et à la générosité de Drogba au long de sa glorieuse carrière, en club comme avec la Côte d’Ivoire. Avec la fameuse "génération dorée" des Éléphants, dont il était le fer de lance, il a disputé trois Coupes du Monde de la FIFA et frôlé le Graal continental à deux reprises avant de voir les siens triompher dans lui en 2015.

Alors, quand on demande à cet insatiable compétiteur s'il aurait aimé participer à un tournoi comme le Mundial de Clubes FIFA 25™, première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à opposer 32 formations issues des six Confédérations, la FIFA Legend répond évidemment par l'affirmative.

"Je pense que c’est une excellente opportunité pour les clubs et pour les joueurs de pouvoir concourir au plus haut niveau", argumente-t-il. "Il y a déjà la Coupe du Monde, mais elle n'a lieu que tous les quatre ans et tout le monde n'a pas la chance de participer", poursuit le premier buteur ivoirien de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA.

"Le Mundial de Clubes sera un rendez-vous récurrent qui occasionnera plus de compétitions, plus de matches et donc plus d'opportunités pour les joueurs de devenir champions du monde", analyse Drogba, qui sait à quel point les chances de titres sont rares et précieuses pour un joueur de haut niveau. Celles de s'illustrer sur la scène internationales le sont encore davantage quand on n'évolue pas dans une écurie de classe mondiale.

Didier Drogba évoque le Mundial de Clubes FIFA 25™ : "Une compétition très importante pour les équipes africaines" 01:41

"Imaginez ce que pourrait ressentir un joueur qui évolue en Côte d’Ivoire, ou n'importe où en Afrique, qui devient champion du monde devant tous les grands clubs, comme Chelsea, Barcelone ou le Real Madrid", déroule l'ancienne gloire des Blues, avec qui il s'est hissé au sommet de la Premier League et de l'Europe en ayant commencé en deuxième division française et en gravissant un par un tous les échelons, à force de travail et d'abnégation.

"Cette compétition sera très importante pour les équipes africaines car ce sera l’occasion pour elles de montrer de quoi elles sont capables", enchaîne le natif d’Abidjan, qui entrevoit avec cette nouvelle formule, calquée sur le format Coupe du Monde de la FIFA, une chance unique pour les clubs issus du Continent Mère d'atteindre le sommet. Drogba cite en exemple "l'énorme exploit" accompli par le TP Mazembe lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2010, qui a vu les Corbeaux devenir le premier club non européen ou sud-américain atteindre la finale de la compétition.