Diplôme de la FIFA en gestion des clubs : le pays des champions du monde aux avant-postes

Le dernier module s’est déroulé en Amérique du Sud

Le programme permet aux dirigeants et aux anciens professionnels de se familiariser avec les dernières innovations

Les participants ont visité les locaux de la Fédération Argentine de Football et de quatre clubs de première division

"Nous sommes heureux d’avoir pu organiser cette session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs ici, en Argentine, le pays des champions du monde. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre volonté de connecter les clubs, d’améliorer la compétitivité et de contribuer à rendre le football véritablement mondial." Federico Pérez, consultant de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement, dresse un bilan largement positif de ce module sud-américain. Pendant une semaine, des représentants de la Fédération Argentine de Football (AFA) ont partagé leurs réflexions avec les participants, qui ont également pu se rendre dans plusieurs clubs de première division : Boca Juniors, CA Talleres, Defensa y Justicia et River Plate. Claudio Tapia, président de l’AFA et de la Liga Profesional de Fútbol, a chaleureusement accueilli ces hôtes de marque sur le site d’entraînement de l’AFA. Son directeur commercial, Leandro Petersen, leur a ensuite expliqué comment la fédération s’y était prise pour exploiter le succès de l’Albiceleste au Qatar, afin de développer sa marque. L’AFA ne comptait que cinq accords de partenariat en 2018 ; elle en totalise aujourd'hui 50. Les supporters de l’Argentine peuvent désormais acquérir des articles sous licence jusqu’en RP Chine.

Nicolás Novello, directeur de la communication, est quant à lui revenu sur les activités de l’AFA sur les réseaux sociaux et sa stratégie pour attirer la prochaine génération de supporters et de clients. Au cours des jours suivants, les étudiants ont assisté à de nombreuses présentations qui leur ont permis de mieux comprendre les objectifs, les difficultés et les parcours des différents orateurs. Lors de la visite à la célèbre Bombonera, l’antre de Boca Juniors, l’accent a été mis sur la stratégie marketing et commerciale de cette institution du football argentin. Les intervenants sont revenus sur leurs efforts pour améliorer la visibilité de la marque aux États-Unis ou en Asie, ainsi que sur la création de la chaîne de télévision du club. Soucieux de sa responsabilité sociale, Boca Juniors est aussi très présent au niveau local et contribue à rassembler des personnes aux situations parfois très diverses.

Sur le site d’entraînement de River Plate, les dirigeants du club ont axé leur discours sur la nécessité de créer une bulle de tranquillité pour les joueurs et les joueuses, malgré les très nombreuses sollicitations des médias et des supporters. Avec un stade de 80 000 places et plus de 40 millions d’interactions sur les réseaux sociaux, le défi est à la mesure du club.

Par ailleurs, la Fondation River Plate veille à ce que les personnes en situation de handicap puissent, elles aussi, profiter d’une expérience optimale les jours de match.

Guido Baroli est l’ancien président de C.S y D. Defensa y Justicia. Dans le sud de Buenos Aires, seize clubs se disputent l’attention des spectateurs. Basé dans le quartier de Florencio Varela, Defensa y Justicia s’est beaucoup investi dans la formation, afin d’augmenter ses revenus. Après avoir vendu son ancien siège, le club a construit un nouveau terrain d’entraînement afin de mieux accompagner ses joueurs dans leur développement. Au-delà de l’aspect sportif, il nourrit des enfants deux fois par jour grâce à un partenariat avec plusieurs écoles à proximité.

Baroli résume parfaitement l’esprit du programme lorsqu’il déclare : "Le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs s’intéresse à l’approche des clubs qui cherchent à construire un modèle commercial durable". "Il nous donne l’occasion de rencontrer des professionnels du football aux profils, aux idées et aux parcours variés. Il nous fournit aussi des outils et des études de cas qui nous seront utiles par la suite. Nous sommes très fiers d’avoir pu raconter notre histoire, rencontrer d’autres professionnels, partager des exemples de bonnes pratiques et comprendre les erreurs que nous avons pu commettre. Je crois que c’était une expérience enrichissante pour tout le monde." Gerardo Moyano Cires est vice-président du Club Atlético Talleres, une équipe de Cordoba, une ville située à près de 700 km de la capitale argentine. Le prix moyen d'un billet au stade Mario Kempes ne dépasse pas 5 dollars US. Pour générer des revenus, le club doit donc faire preuve d’ingéniosité.

En 2021, il s’est ainsi doté d’un centre à la pointe du progrès, qui s’étend sur 24 hectares. Il dispose de douze terrains, de bâtiments séparés pour les équipes masculines et féminines, d’une académie, d’un hôtel et de structures d’hébergement pour les jeunes. Adossé à une plateforme de détection maison qui contient les profils de plus de 9 000 joueurs, Talleres est aujourd’hui le club le mieux représenté dans les sélections U-15 et U-17. Au cours des sept dernières années, il a accumulé 80 millions de dollars US en vendant ses joueurs. Invité à partager son expérience, Gerardo Moyano Cires s’est montré tout aussi enthousiaste. "Je suis très heureux d’accueillir nos collègues et la FIFA dans nos locaux. C’est une chance pour le Club Atlético Talleres de contribuer à un programme éducatif de ce niveau, un programme que j’ai la chance de suivre." "Nous avons l’occasion de mettre en avant notre capacité à former et éduquer la prochaine génération de footballeurs argentins. Ces réseaux internationaux nous permettent de partager nos connaissances et de progresser, aux côtés de collègues du monde entier."

Le saviez-vous ?

La deuxième promotion du Diplôme de la FIFA en gestion de clubs a débuté à New York, en septembre 2022. L’objectif reste de transmettre aux dirigeants et aux anciens internationaux du monde entier les connaissances pratiques les plus récentes dans les domaines clés de la gestion des clubs.

Le programme associe les enseignements pratiques et théoriques. Les participants bénéficieront des conseils d’experts reconnus dans des domaines variés : gestion et leadership, stratégie sportive, académies, marketing et communication, opérations et gestion des stades, gouvernance, questions juridiques et finances.