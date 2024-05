Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ : un tirage au sort historique diffusé en direct sur FIFA+

Le tirage au sort, prévu à 21h (heure locale) sur la célèbre place du Régistan de Samarcande, déterminera le versement des 24 équipes, parmi lesquelles le Portugal, tenant du titre, le Brésil, quintuple champion, et des nouveaux venus dans la compétition, à savoir l’Afghanistan, la France, la Nouvelle-Zélande et le Tadjikistan.

La cérémonie du tirage au sort sera agrémentée par des danses célébrant le Navruz ainsi que par les prestations de Bek, groupe de danses traditionnelles, et de Sevara Nazarkhan et Jenisbek Piyazov, qui interpréteront un chant composé pour l’occasion par le pays hôte.

Elle sera présentée par Davron Fayziyev, commentateur sportif ouzbek, et dirigée par Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA. M. Yarza aura à ses côtés Server Djeparov, joueur le plus capé de l’histoire du football ouzbek et élu à deux reprises footballeur asiatique de l’année ainsi que Kike Boned, double champion du monde de futsal. L’ancien international français et FIFA Legend Louis Saha se joindra au trio.