Annonce des villes hôtes de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

On connaît désormais les noms des trois villes hôtes de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ , première compétition de la FIFA organisée en Asie centrale. Il s’agira de Tachkent, la capitale ouzbek, de Boukhara, ancien nœud commercial de la route de la soie, et d’Andijan, ville de la vallée de Ferghana.

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ réunira 24 équipes, du 14 septembre au 6 octobre 2024, avec un tirage au sort prévu le 26 mai à Samarkand. On trouve parmi les formations en lice le Portugal, tenant du titre, le Brésil, quintuple lauréat de l’épreuve, mais aussi des nouveaux entrants comme la France et la Nouvelle-Zélande.

Ravshan Irmatov, premier vice-président de la Fédération Ouzbèke de Football, a déclaré : "Nous sommes très honorés d’organiser cet événement majeur. L’Ouzbékistan est un pays incroyable, qui se développe à un rythme rapide, et nous avons hâte de recevoir les plus grands joueurs et entraîneurs de futsal de la planète pour leur faire découvrir cet endroit fascinant. Étant donné la popularité du futsal dans le monde, nous sommes certains que les tribunes seront remplies de supporters venus des quatre coins de la planète pour encourager leurs équipes et profiter du spectacle. Nul doute que nous allons tous vivre un moment inoubliable".