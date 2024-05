Ouverture de la procédure de candidature à l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La FIFA ouvre aujourd’hui la procédure de candidature la plus exhaustive de l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Le ou les pays hôte(s) de l’édition 2027 seront désignés pour la première fois par le Congrès de la FIFA, en l’occurrence lors de la séance du 17 mai 2024. La procédure de candidature pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ reprend les principales composantes de celle de l’édition 2023™, notamment la publication du contenu et des documents clés ainsi que l’introduction de règles de conduite et d’un modèle d’évaluation exhaustifs. De nouvelles modalités y ont toutefois été intégrées : Processus décisionnel Le Conseil de la FIFA présélectionnera trois candidatures (au maximum) et les soumettra au Congrès de la FIFA, qui désignera le ou les pays hôtes dans le cadre d’un vote public. Groupe de Travail chargé de l’Évaluation des Candidatures La FIFA mettra en place un groupe de travail chargé de l’évaluation des candidatures déposées. La composition du groupe de travail sera approuvée par le Conseil de la FIFA une fois les candidatures confirmées. Mesures supplémentaires sur le plan de l’intégrité En sus de la société d’audit indépendante chargée de vérifier la conformité de la FIFA avec les composantes et principes des procédures de candidature, chaque candidat devra désigner un responsable conformité et éthique afin de superviser la conformité de son dossier.