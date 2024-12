Ouverture de la billetterie de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Les supporters peuvent réserver leurs places pour la compétition phare du football de clubs en se rendant sur FIFA.com/tickets

Les billets sont attribués selon le principe du "premier arrivé, premier servi", et sont disponibles à partir de USD 30 (hors taxes et frais éventuels)

La compétition se déroulera du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025, aux États-Unis

Les supporters des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ et les amateurs de football en général peuvent désormais réserver leurs places pour la compétition historique qui fera entrer le football interclubs dans une nouvelle dimension. Conformément au calendrier des matches, la compétition débutera le samedi 14 juin 2025. Les 63 matches disputés dans 12 stades à travers les États-Unis livreront leur verdict le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York – New Jersey, à l’issue de la finale.

"Maintenant que la billetterie est ouverte, les supporters et les supportrices ont la possibilité d’écrire une page de l’histoire de notre sport en assistant à la toute première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Cette compétition symbolise le plus haut niveau du football interclubs mondial et offrira des moments d’anthologie que seul notre sport est capable de générer", a affirmé le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Le football interclubs est un pilier essentiel de notre sport et son statut incontournable doit tout aux supporters. Cette nouvelle compétition s’annonce comme une célébration de la passion et de la culture des supporters de clubs. Nous sommes impatients d’assister aux 63 matches au programme et de découvrir ces 12 sites magnifiques à travers les États-Unis, en juin et juillet prochains."

Billets grand public

La première phase de vente a débuté aujourd'hui (jeudi 19 décembre 2024) à 10h00 EST/16h00 CET sur FIFA.com/tickets et durera jusqu’au mardi 14 janvier 2025 à 10h00 EST/16h00 CET avec la mise à disposition de billets individuels pour les 48 matches de la phase de groupes. Les billets grand public sont disponibles à partir de USD 30 (hors taxes et frais éventuels) pour les places en catégorie 4, sachant que les tarifs diffèrent d'un match à l’autre. Les places étant attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi » – ce qui permet de confirmer les achats immédiatement –, les personnes intéressées sont encouragées à se manifester rapidement.

Les ventes de billets pour le grand public sont échelonnées comme suit afin de faciliter le processus :

Matches des groupes A et B le 19 décembre 2024 à 10h00 EST/16h00 CET Matches des groupes C et D le 19 décembre 2024 à 15h00 EST/21h00 CET Matches des groupes E et F le 19 décembre 2024 à 17h00 EST/23h00 CET Matches des groupes G et H le 19 décembre 2024 à 13h00 EST/19h00 CET

Billets pour les supporters des clubs participants

La FIFA a également réservé un quota de billets destiné aux supporters et supportrices des clubs engagés dans la compétition, pour les matches dans lesquels leur équipe est impliquée. Ceux-ci seront mis en vente (sous réserve de disponibilités) sur FIFA.com/tickets par le biais d’une procédure spécifique. Les ventes de ce quota, qui comprend des billets conditionnels pour tous les matches, y compris la finale prévue le dimanche 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York – New Jersey, ont débuté aujourd’hui (jeudi 19 décembre 2024) à 10h00 EST/16h00 CET. Les fans ont donc la possibilité de réserver des places pour la phase à élimination directe, mais ne recevront la confirmation que si leur club se qualifie pour le match en question. Ces billets sont disponibles à partir de USD 36 (taxes et frais compris), dans des catégories de prix dédiées.

Les supporters des clubs participants sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets pour en savoir plus sur les allocations concernant ces billets spécifiques. Des informations complémentaires seront en outre communiquées en temps utile par les clubs.

Les billets grand public pour la phase à élimination directe seront quant à eux mis en vente à partir du jeudi 16 janvier, date du début de la tournée du trophée de la Coupe du monde des Clubs.

En prévision de la forte demande de billets, la FIFA souhaite rappeler à toutes les personnes intéressées que FIFA.com/tickets est la plateforme officielle et privilégiée pour l’achat de places pour la compétition.

Informations complémentaires