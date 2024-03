36. Filiales consolidées

Un autre changement notable en 2023 a été la constitution de FIFA (SG) Ltd à Singapour afin de faciliter la vente des droits médias et de retransmission télévisée, des partenariats et des droits d’exploitation de licences de la FIFA sur le marché asiatique, et celle de FIFA (Miami), Inc. pour mener les opérations juridiques de la FIFA depuis cette ville. Depuis 2023, la FIFA détient également 50% des parts de Football Development Ventures Ltd, une société sise à Kigali (Rwanda) qui gère et exploite l’African Football League. Cette coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.