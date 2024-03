32. Charges de personnel

L’organe directeur du plan de prévoyance (la « Occupational Benefits Fund Commission », ou commission de prévoyance du personnel) est composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des employés. Ledit plan est financé par les cotisations de l’employeur et des employés et possède certaines caractéristiques de prestations définies, telles que les intérêts garantis sur l’épargne et la conversion de l’épargne à la fin de la vie active dans une rente à vie. Les cotisations des employés sont déterminées sur la base du salaire assuré et sont comprises entre 5% et 9% du salaire assuré selon le choix du bénéficiaire. Les contributions de l’employeur doivent être au moins égales à celles de l’employé. Si le plan devient sous-financé, plusieurs mesures peuvent être adoptées pour y remédier, notamment par le biais d’une diminution des taux créditeurs ou des prestations ou d’une augmentation des contributions de l’employeur ou de l’employé.