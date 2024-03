31. Activités de couverture et instruments financiers dérivés

Dans certains événements de crédit (défaut de paiement notamment), USD 81,2 millions de passifs financiers dérivés auraient pu être compensés par USD 12,1 millions d’actifs financiers dérivés et USD 59,5 millions de créances (et vice versa) au 31 décembre 2023 dans le cadre d’accords avec les parties aux contrats dérivés (2022 : USD 103 millions de passifs actifs financiers dérivés auraient pu être compensés par USD 18,8 millions d’actifs financiers dérivés, et vice versa).