27. Provisions

Les provisions couvrent essentiellement plusieurs affaires juridiques concernant des litiges liés aux activités de base de la FIFA. Les affaires juridiques sont principalement liées à des événements de la FIFA au cours de cycles précédents. Les estimations de l’issue des différentes affaires juridiques reposent sur les conseils et évaluations des avocats extérieurs de la FIFA et envisagent différents cas de figure. Les dates des sorties d’argent ne peuvent être estimées avec précision car elles dépendent des dates auxquelles les tribunaux rendent leurs décisions. Cependant, sur la base des affaires en cours, la FIFA estime qu’aucune sortie d’argent notable n’interviendra au cours des 12 prochains mois. Aucune information détaillée ne peut être fournie à ce stade dans la mesure où les litiges juridiques et leur règlement sont des sujets sensibles. Le simple fait qu’une provision ait été constituée pour certaines affaires pourrait être présenté de manière à nuire à la FIFA dans lesdites affaires. En accord avec la réglementation en vigueur, des provisions sont constituées lorsqu’une obligation survient en rapport avec un événement passé, lorsqu’il est probable que la FIFA doive y satisfaire et lorsqu’une estimation fiable du coût de ladite obligation peut être réalisée.